Nữ nghệ sĩ bị vạch mặt giữa họp báo | Nhà bạc tỷ

Kay buộc bà Năm phải nói dối để vu tội cho Hòa, nhưng Hòa còn có một nhân chứng khác

Nhà bạc tỷ: Cuộc chiến giữa trợ lý và nghệ sĩ mới nổi

"Nhà bạc tỷ" những tập mới nhất tiếp tục cuộc đối đầu giữa Hòa và Kay Phạm sau vụ mất trộm. Cuộc sống của Hòa và gia đình gặp rắc rối vì bị dân mạng phỉ báng. Hòa cùng em trai đến nhà Kay để nói rõ trắng đen.

Tại nhà Kay, Hòa kể lại toàn bộ sự việc và yêu cầu bà Năm giúp việc làm chứng. Thế nhưng, bà Năm lại phủ nhận biết chuyện. Đến lúc này, Hòa vỡ lẽ rằng Kay không phải nhầm lẫn. Cô ta cố tình hãm hại Hòa.

Bà Năm bị Kay đuổi đi trong tủi hổ

Trước diễn biến này, Kay tưởng đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, Hòa còn có một nhân chứng khác. Đó là ông Hoàng - cha của Kay, người đã gọi điện cho Hòa đúng lúc cô đưa tiền cho bà Năm.

Không thể đổ tội cho Hòa, Kay rất cay cú. Để thoát tội vu khống và tẩy trắng bản thân, Kay chuyển toàn bộ trách nhiệm sang bà Năm. Sau đó, cô đuổi người giúp việc một cách phũ phàng. Bà Năm chua chát tìm đến nhà Hòa để xin lỗi.

Hòa bị quỵt tiền lương nên quyết định sẽ "dạy" cho Kay một bài học

Trong khi đó, Kay vin vào việc Hòa livestream bán sữa giả để cáo buộc cô vi phạm hợp đồng. Cô ta thậm chí còn quỵt 20 triệu đồng tiền công của Hòa.

Trước sự việc, Hòa tức giận và bắt đầu nghĩ đến chuyện trả thù. Theo đó, cô tìm gặp bà Năm và thuyết phục bà dự buổi gặp fan của Kay. Và họ đã cùng xuất hiện ở buổi họp báo của Kay để vạch trần lời nói dối.

Nhà bạc tỷ hé lộ tính cách quyết liệt của Hòa

Tại buổi gặp fan, Kay công bố vai diễn mới trong phim mới của mình. Cô chia sẻ về nỗ lực sống và làm nghề tử tế của một diễn viên trẻ. Thế nhưng, Hòa và bà Năm đã bóc trần sự giả tạo cùng cách hành xử bất nhân của Kay.

Trước sự việc, Kay xấu hổ và phải bỏ về giữa sự kiện. Qua chuỗi hành động này, Hòa hiện lên là người không dễ chấp nhận bị chèn ép. Dù mất tiền, cô vẫn tìm cách đòi lại công bằng cho bà Năm.

Hòa là người không dễ bị bắt nạt, càng không dễ nhận thua

Đáng chú ý, Hòa không chỉ phản ứng bằng sự tức giận. Cô còn chủ động tìm cách làm rõ sự thật. Việc thuyết phục bà Năm cho thấy Hòa biết bảo vệ người yếu thế. Đồng thời, cô sẵn sàng đối đầu với Kay dù đối phương có lượng người hâm mộ đông đảo.

Trước đó, khi bị mẹ và chị gái nghi ngờ, Hòa chọn cách im lặng và hành động để xử lý vấn đề. Khi mọi việc sáng tỏ, Hòa mới bày tỏ nỗi buồn vì gia đình không tin tưởng mình. Những lựa chọn này phần nào cho thấy tính cách của Hòa, cũng dự báo về con đường mà cô sẽ chọn đi trong hành trình kế tiếp.

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên HTV7.