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Sơn Trần gặp thử thách khi hóa thân thành voi ma mút Fluffy

THIÊN BÌNH
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"Ma mút con vượt kỷ băng hà" đánh dấu lần Sơn Trần đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn chuyển âm và lồng tiếng cho nhân vật chính Fluffy.

Sơn Trần gặp thử thách khi hóa thân thành voi ma mút Fluffy - Ảnh 1.

Sơn Trần hóa thân thành Fluffy

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Sơn Trần hóa thân thành Fluffy

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" có sự tham gia của Sơn Trần trong vai chú voi ma mút con Fluffy. 

Đây là nhân vật trung tâm của chuyến phiêu lưu vượt đại dương tìm mẹ. Với tính cách hồn nhiên, đáng yêu và giàu cảm xúc, Fluffy đặt ra yêu cầu thể hiện giọng nói phù hợp với từng diễn biến.

Sơn Trần là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim hoạt hình và anime. Anh từng góp giọng trong nhiều tác phẩm như: "Thám tử lừng danh Conan", "Làng Xì Trum", "Chú thuật hồi chiến", "7 viên ngọc Rồng" và "Doraemon".

Sơn Trần gặp thử thách khi hóa thân thành voi ma mút Fluffy - Ảnh 2.

Nhân vật Fluffy có những phân đoạn ca hát, mang đến cơ hội thử sức thú vị

Với kinh nghiệm đó, nam diễn viên có điều kiện phát huy khả năng biến hóa giọng nói. Anh cho biết nhận lời tham gia vì Fluffy có nhiều điểm phù hợp với sở trường. Đặc biệt, nhân vật có những phân đoạn ca hát, mang đến cơ hội thử sức thú vị.

Bên cạnh vai trò diễn viên lồng tiếng, Sơn Trần còn đảm nhận công việc đạo diễn chuyển âm. Nhờ đó, anh có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn nội dung, tính cách và diễn biến tâm lý của các nhân vật. Từ những phân tích này, anh lựa chọn cách thể hiện để Fluffy giữ được nét trẻ thơ và truyền tải cảm xúc tự nhiên.

Sơn Trần: Thử thách hát bằng giọng trẻ con

Sơn Trần gặp thử thách khi hóa thân thành voi ma mút Fluffy - Ảnh 3.

Sơn Trần tiết lộ sẽ khéo léo đưa vào lời thoại một số câu nói bắt kịp xu hướng

Theo Sơn Trần, những phân đoạn ca hát là thử thách đáng kể trong quá trình thực hiện. Việc thể hiện lời thoại bằng giọng trẻ con vốn đã đòi hỏi kỹ thuật. Tuy nhiên, khi chuyển sang ca hát, người lồng tiếng còn phải giữ cao độ, nhịp điệu và cảm xúc.

Đây là yêu cầu khác biệt so với việc đọc thoại thông thường. Bởi giọng hát cần duy trì màu sắc nhân vật xuyên suốt giai điệu. Vì vậy, Sơn Trần phải dành nhiều công sức để hoàn thành các phân đoạn âm nhạc.

Ngoài ra, nam diễn viên còn muốn phiên bản tiếng Việt có sự gần gũi với khán giả trong nước. Anh tiết lộ sẽ khéo léo đưa vào lời thoại một số câu nói bắt kịp xu hướng. Đồng thời, anh kết hợp những nét văn hóa Việt Nam nhưng không làm mất đi tinh thần tác phẩm.

Dù quá trình thực hiện khá vất vả, Sơn Trần kỳ vọng Fluffy sẽ trở thành nhân vật hồn nhiên, giàu năng lượng và để lại ấn tượng. "Ma mút con vượt kỷ băng hà" khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/11/2026.

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