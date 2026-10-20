Phát hiện bộ mặt thật của chồng | Mặt nạ hoàng kim

Mỹ Thoa do Lâm Mỹ Vân thủ vai là một nàng dâu kiêu kỳ

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Trong phim, Mỹ Thoa (Lâm Mỹ Vân thủ vai) được khắc họa là một cô tiểu thư muốn gì được đó. Cô thích Gia Huy và đã giành giật để có được anh. Trong cuộc hôn nhân của mình, Mỹ Thoa luôn lo được lo mất. Vì vậy, cô trở thành người vợ ghen tuông, ưa kiểm soát.

Mặt nạ hoàng kim: Gia Huy lợi dụng lòng ghen của Mỹ Thoa

Để gây rối vợ chồng Gia Phúc, Gia Huy tìm cách khiến vợ mình mất bình tĩnh. Hắn cố tình để cô nhìn thấy hóa đơn mua trang sức đắt tiền. Trên chiếc vòng cổ có ký hiệu chữ "L" khiến Thoa nghĩ ngay đến Phương Hồng.

Mỹ Thoa không hề biết rằng cô đang bị chồng lợi dụng

Lần này, Thoa không lập tức làm ầm ĩ. Cô âm thầm theo dõi Phương Hồng, chú ý đến giờ giấc, cách ăn mặc và những món đồ xuất hiện trong phòng cô.

Một chiếc túi hàng hiệu, một chiếc đầm... của Lam càng khiến Thoa thêm nghi ngờ. Nhất là khi những món đồ trùng với danh mục trên hóa đơn mà cô từng nhìn thấy.

Mỹ Thoa tin rằng chồng mình đang mập mờ với em dâu

Mỹ Thoa càng tin chắc rằng, Hồng có quan hệ mờ ám với chồng mình. Thực chất, các dấu hiệu ấy xuất hiện đều do chồng cô thao túng. Chúng khiến cô trở thành "con cờ", đi theo hướng mà Huy mong muốn.

Mặt nạ hoàng kim: Mỹ Thoa mất kiểm soát

Nửa đêm, Mỹ Thoa tức giận xông vào phòng em dâu để đối chất. Vốn dĩ, sau cuộc trò chuyện thẳng thắn lần trước, Phương Hồng đã giúp chị dâu trở nên bản lĩnh hơn, tự tin hơn.

Song những mánh khóe của Gia Huy đã khiến sự tỉnh táo của Mỹ Thoa sụp đổ. Hai chị em dâu giằng co dữ dội trong căn phòng tối. Phương Hồng buộc phải đánh trả để tự vệ và khống chế Thoa.

Mỹ Thoa và Phương Hồng xung đột, nhưng cũng từ đó thẳng thắn với nhau

Sau cuộc đối đầu, Phương Hồng không còn im lặng chịu đựng. Cô bắt đầu phân tích sự việc. Những mổ xẻ hợp tình hợp lý ấy khiến Mỹ Thoa dần lấy lại lý trí.

Dù bắt đầu dao động, Mỹ Thoa vẫn chưa thể hoàn toàn tin Hồng. Cơn ghen và lòng tự trọng khiến cô khó chấp nhận rằng mình có thể đã bị thao túng. Hay nói khác hơn, Mỹ Thoa không tin chồng đang lợi dụng mình.

Mỹ Thoa sẽ hành xử ra sao khi biết được sự thật?

Mặt nạ hoàng kim: Sự thật về Gia Huy dần hé lộ

Trong lúc Gia Huy liên tục tấn công vợ chồng Gia Huy, anh ta cũng tự để lộ điểm yếu. Gia Phúc chụp được bằng chứng Gia Huy thường ở cạnh một người phụ nữ khác.

Họ để Mỹ Thoa gặp lại người giúp việc cũ trong nhà. Bà đã làm chứng rằng Gia Huy thường xuyên gặp một phụ nữ khác vào khung giờ cố định.

Từ những bức bức ảnh Gia Phúc chụp được, Gia Huy còn thường xuyên chơi đùa cùng một bé trai. Mỹ Thoa nhớ lại món đồ chơi lego cô từng bắt gặp trong túi chồng.

Cộng thêm những bằng chứng ấy, Mỹ Thoa chết lặng. Sự nghi ngờ của cô đã chuyển hướng khỏi vợ chồng em dâu. Những gì Gia Huy dựng lên để khiến Thoa ghen tuông giờ đây có nguy cơ phản tác dụng.

Liệu Mỹ Thoa có đủ tỉnh táo để nhìn rõ bộ mặt của Gia Huy? Và khi biết mình bị lợi dụng, cô sẽ lựa chọn đối đầu hay tiếp tục bảo vệ cuộc hôn nhân? Những diễn biến tiếp theo của "Mặt nạ hoàng kim" hứa hẹn nhiều thay đổi trong mối quan hệ này.

Mặt nạ hoàng kim - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.