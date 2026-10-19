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Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim

THIÊN BÌNH
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Ít ai ngờ rằng, Gia Phúc trong "Mặt nạ hoàng kim" lại giấu một trái tim tự tin sau vẻ ngoài bá đạo, lạnh lùng.

Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 1.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 2.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 3.

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7

Những tập phim mới nhất chứng kiến bước chuyển mới về mặt tình cảm của vợ chồng Gia Phúc (Trung Huy thủ vai) và Phương Hồng (Ngô Phương Anh). 

Những hạnh phúc ngắn "chẳng tày gang"! Thử thách dồn dập xuất hiện khiến họ phải đối diện với những góc khuất của mình mình.

Mặt nạ hoàng kim: Có một Gia Phúc đầy tự ti

Gia Phúc lần đầu tiết lộ lý do anh từng ghét Phương Lam

Gia Phúc chưa từng được sống theo ý mình. Anh phải chịu sự sắp đặt và chi phối của cha mẹ. Sau khi cha qua đời, Gia Phúc và mẹ dựa dẫm vào nhau. Bà Châu (Dương Lam Anh) vì nỗi đau và sự sợ hãi mà ngày càng trở nên mê tín. 

Gia Phúc không thể kéo mẹ khi bà "chìm ngập" trong chấp niệm sai lầm. Và anh bị giằng xé bởi những hoang mang và lựa chọn trong cách sống.

Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 4.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 5.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 6.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 7.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 8.

Gia Phúc từng ngột ngạt với cuộc sống bị sắp đặt

Vì ông nội sắp đặt, Gia Phúc không có lựa chọn trong cuộc hôn nhân với Phương Lam. Tính phản kháng trỗi dậy khiến Gia Phúc lạnh nhạt với vợ. 

Càng sống chung, Gia Phúc càng nhận thấy điều tốt đẹp của vợ. Và anh càng tự ti vì thấy bản thân không xứng với vợ mình. Chính vì vậy, Gia Phúc ngày càng đẩy vợ ra xa.

Mặt nạ hoàng kim: Phương Lam hối hận rồi?

Trong khi đó, Phương Lam cũng rối bời với những tình cảm của mình. Khi cô nhận ra mình đã yêu chồng thì đã quá muộn. 

Cô đã tâm sự điều này với Hoàng Quân (Minh Giang), một người hiếm hoi cô tin tưởng. Vốn dĩ, mục tiêu của Phương Lam là tìm ra sự thật cái chết của cha mẹ. Cô hợp tác với Gia Phúc, và họ định sẵn sẽ ly hôn.

Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 9.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 10.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 11.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 12.
Gia Phúc tự ti trong tình cảm với vợ | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 13.

Gia Phúc đau lòng khi nghe vợ nói "hơi hối hận" vì yêu mình

Tình cảm nảy sinh với anh chồng "đồng minh" là điều Lam không ngờ tới. Cô "hơi hối hận" vì đã yêu anh. Thật không may, Gia Phúc đã vô tình nghe thấy. Trong lúc anh vui vẻ đưa nước cho vợ, anh chết lặng vì những lời nói đó. Anh ghen với Hoàng Quân, anh tự ti vì chính mình. Gia Phúc tin rằng, một người tươi sáng như Quân mới phù hợp với vợ mình.

Chuyện tình cảm giữa Gia Phúc - Phương Hồng rồi sẽ ra sao? Đón xem những tập phim hứa hẹn nhiều hấp dẫn tiếp theo trên Khung phim Việt đặc sắc của HTV.

"Mặt nạ hoàng kim" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

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