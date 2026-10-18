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Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim

THIÊN BÌNH
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Phương Hồng trong "Mặt nạ hoàng kim" chưa từng chịu thiệt. Cô sẵn sàng đáp trả khi bị gài bẫy. Nhưng tại sao cô lại chọn cúi đầu khi bị vu ăn trộm?

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Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 2.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 3.
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Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 5.

Khánh Linh khóc lóc vì kỷ vật của mẹ cô bỗng dưng biến mất

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Trong những diễn biến mới nhất, Phương Hồng (Ngô Phương Anh thủ vai) hành xử kỳ lạ khi bị vu ăn trộm.

Mặt nạ hoàng kim: Vở kịch "vu oan giá họa"

Vụ trộm cắp kỳ thực là do một tay Khánh Linh dàn dựng

Khánh Linh (Chu Anh) vẫn không ngừng dùng thủ đoạn để hạ bệ Phương Hồng. Cô mua chuộc người giúp việc, dựng chuyện mất trang sức rồi tìm cách đổ tội cho Hồng. Hình ảnh từ camera an ninh càng khiến mọi người tin rằng cô là kẻ trộm.

Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 6.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 7.

Bà Châu lại công kích con dâu

Bà Châu (Dương Lam Anh) cũng nhân cơ hội công kích Hồng. Bà cho rằng cô sẽ ảnh hưởng xấu đến gia đình nếu tiếp tục ở lại. 

Trước sức ép từ mọi phía, Phương Hồng vẫn chọn nhẫn nhịn. Cô không muốn làm lớn chuyện vì sợ Hoàng Kim và Gia Phúc chịu sức ép từ dư luận. Vậy nên, khi Khánh Linh bắt quỳ xuống xin lỗi, cô định làm theo.

Mặt nạ hoàng kim: Lựa chọn của Gia Phúc

Bằng những cách riêng, cả Gia Phúc và Phương Hồng đều muốn bảo vệ người mình yêu

Nhưng Gia Phúc (Trung Huy) bất ngờ kéo cô đứng dậy. Anh tuyên bố không ai có quyền ép vợ mình quỳ gối. Hành động ấy khiến Khánh Linh ngỡ ngàng. Bà Châu càng sững sờ vì đây là lần đầu bà thấy con trai bảo vệ vợ. Đây là lần hiếm hoi anh công khai bảo vệ Hồng trước gia đình.

Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 8.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 9.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 10.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 11.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 12.

Gia Phúc bảo vệ vợ, anh nói anh sẽ không để cô phải chịu ấm ức nữa

Gia Phúc trách vợ không mạnh mẽ đáp trả như mọi lần. Nhưng nghe được sự lo lắng của vợ vì mình, Gia Phúc cảm động. Anh ôm chặt vợ và khẳng định, anh sẽ không để cô phải cúi đầu. Tình cảm của cả Gia Phúc và Phương Hồng đều có chuyển biến lớn, khi họ sẵn sàng bất chấp vì người kia.

Mặt nạ hoàng kim: Sự thật được phơi bày

Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 13.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 14.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 15.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 16.
Anh sẽ không để em phải cúi đầu | Mặt nạ hoàng kim- Ảnh 17.

Biết được sự thật, Phương Hồng dùng vở kịch vụng về này của Khánh Linh để uy hiếp cô ta

Sau sự việc, Gia Phúc nhận ra vợ đã bị gài bẫy. Anh biết người xuất hiện trong camera là một người làm có tật ở chân. Đó vừa khớp là chị Vân giúp việc trong nhà. Khi Gia Phúc định phơi bày sự thật, Phương Hồng đã cản anh lại. Khi bị Khánh Linh "cà khịa", Phương Hồng đã dùng vở kịch vụng về này để uy hiếp ngược lại cô ta.

Tình cảm của Gia Phúc - Phương Hồng liệu có thể vượt qua mọi thử thách? Khánh Linh, thậm chí Gia Huy sẽ tiếp tục giở trò gì để hãm hại họ? Đón xem các tập hứa hẹn nhiều hấp dẫn tiếp theo trong "Mặt nạ hoàng kim". Phim được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

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