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Sách hay cuối tuần

Mở rộng không gian văn hóa đêm, tăng sức hút cho TP. Hồ Chí Minh

PHƯƠNG THANH, THÁI PHƯƠNG, VĨNH LỘC, KIM NGỌC
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(HTV) - Không chỉ là điểm đến của những người yêu sách, Đường sách TP. Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm với nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm thủ công và sáng tạo, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân, du khách.

Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm đã qua 10 lần tổ chức tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, góp phần mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc, đồng thời từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm phục vụ cộng đồng.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa về đêm - Ảnh 1.
Đường sách TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa về đêm - Ảnh 2.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia workshop cẩn trứng, trực tiếp trải nghiệm một công đoạn thủ công tinh xảo trong quy trình chế tác tranh sơn mài truyền thống

Không chỉ là nơi gặp gỡ những người làm sách, tìm kiếm những đầu sách mới, Đường sách còn trở thành điểm giao thoa giữa văn hóa dân gian và các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo. Tại đây, người dân và du khách có thể tự tay thực hiện sản phẩm thủ công, khám phá nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống theo cách sinh động, gần gũi hơn.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa về đêm - Ảnh 3.

Sinh viên Trường Đại học FPT giới thiệu giá trị di sản nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đến du khách quốc tế tại không gian Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm

Sinh viên Hoàng Minh Tuấn - chuyên ngành Quản trị Truyền thông - Trường Đại học FPT cho biết nhóm đang giới thiệu giá trị di sản nghề sơn mài Tương Bình Hiệp thông qua các sản phẩm trưng bày, nội dung về lịch sử và quy trình chế tác. Bên cạnh đó, workshop cẩn trứng giúp người trẻ trực tiếp trải nghiệm một công đoạn trong quá trình làm ra sản phẩm sơn mài.

Đổi mới diện mạo, nâng cao trải nghiệm tại Đường sách

Dù đã trở thành biểu tượng văn hóa tri thức nổi bật của TP. Hồ Chí Minh, Đường sách vẫn không ngừng đổi mới không gian và trải nghiệm thị giác. Điểm nhấn lần này là phương án thiết kế lại cổng chào, gắn với biểu tượng đặc trưng "Cuốn sách mở ra tri thức", hướng đến tạo diện mạo mới và sức hút cho điểm đến sau 10 năm hoạt động.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa về đêm - Ảnh 4.
Đường sách TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa về đêm - Ảnh 5.

Không khí sôi nổi của hoạt động múa sạp dân gian về đêm tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, mang đến điểm vui chơi, giao lưu văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách cuối tuần

Ông Bùi Xuân Đức - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP. Hồ Chí Minh chia sẻ rằng hiện đơn vị đã có 3 phương án thiết kế. Đường sách cũng tổ chức lấy ý kiến chuyên gia và các gian hàng để hoàn thiện phương án, làm cơ sở trình Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng các cấp có thẩm quyền. Đơn vị kỳ vọng hoàn thành công trình trong năm 2026, hướng đến chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Sau khi được phê duyệt, các nhà tài trợ sẽ đồng hành triển khai xây dựng cổng chào mới.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa về đêm - Ảnh 6.

Đại diện Đường sách TP. Hồ Chí Minh họp lấy ý kiến các chuyên gia và đại diện gian hàng nhằm hoàn thiện phương án thiết kế cổng chào mới với biểu tượng "Cuốn sách mở ra tri thức"

Với định hướng khai thác tiềm năng hoạt động từ ngày sang đêm, Đường sách TP. Hồ Chí Minh không chỉ duy trì vai trò là điểm đến quen thuộc của bạn đọc mà còn mở rộng sức hút bằng nhiều trải nghiệm đa dạng. Qua đó, không gian này góp phần bổ sung điểm sinh hoạt văn hóa ban đêm, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng lãm và thư giãn cuối tuần của người dân, đặc biệt là các gia đình.

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