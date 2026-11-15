"Con ngựa thành Troy" - Hành động chống rác thải nhựa tại Thổ Nhĩ Kì

Sự kiện này diễn ra ngay trong thời điểm thành phố đang đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 31 (COP31), thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và các đại biểu tham dự.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt "con ngựa thành Troy" bằng gỗ khổng lồ xuất hiện ngay trong thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu COP31, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế

Bức tượng này là thành quả từ sự hợp tác giữa tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace Quốc tế và nghệ sĩ tái chế nổi tiếng người Đan Mạch Thomas Dambo. Bao quanh mô hình ngựa gỗ khổng lồ là đông đảo các nhà hoạt động môi trường. Họ đồng loạt giơ cao nhiều biểu ngữ với thông điệp mạnh mẽ, trực diện lên án cuộc khủng hoảng ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu, đồng thời chỉ trích vai trò của ngành công nghiệp hóa dầu trong việc làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu.

Chia sẻ về ý nghĩa của hành động biểu tình mang tính biểu tượng này, anh Berk Butan - một nhà hoạt động thuộc tổ chức Greenpeace, nhấn mạnh rằng sự bùng nổ của nhựa hiện nay chính là một dạng "con ngựa thành Troy" của ngành công nghiệp hóa dầu. Theo anh, sản phẩm nhựa đang âm thầm xâm nhập vào mọi ngóc ngách của đời sống con người như một "chiến lược rút lui" nhằm duy trì sự sống còn cho nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch sang năng lượng sạch. Anh cũng dẫn chứng thực tế đáng báo động khi ngay trong mùa hè vừa qua, khu vực bờ biển Địa Trung Hải đã phải hứng chịu làn sóng ô nhiễm rác thải nhựa vô cùng nghiêm trọng.

Bức tượng là thành quả hợp tác giữa tổ chức Greenpeace Quốc tế và nghệ sĩ tái chế người Đan Mạch Thomas Dambo nhằm gửi đi thông điệp cảnh báo về khủng hoảng rác thải nhựa

Ở chiều ngược lại, với tư cách là quốc gia chủ nhà của COP31, Thổ Nhĩ Kì đang nỗ lực quảng bá sáng kiến mang tên "Zero Waste" (Không rác thải). Chương trình này hướng tới việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm cải thiện quy trình xử lý chất thải và cắt giảm lượng khí thải nhà kính methane phát sinh từ các bãi rác.

Dù vậy, phía Greenpeace tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả thực chất của sáng kiến này. Tổ chức này nhận định rằng các chính sách hiện hành trong chương trình của nước chủ nhà mới chỉ tập trung vào việc quản lý và thu gom rác thải sau khi chúng đã phát sinh ra môi trường, thay vì đưa ra các giải pháp cắt giảm sản lượng và ngăn chặn rác thải nhựa ngay từ khâu sản xuất ban đầu.