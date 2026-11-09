Xe tuk-tuk điện phát triển nhanh tại Ấn Độ

Xe tuk-tuk điện ngày càng phổ biến, góp phần thay đổi diện mạo giao thông tại các đô thị ở Ấn Độ

Trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh, dòng xe ba bánh chạy điện này được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh.

Dây chuyền sản xuất xe ba bánh điện tại nhà máy Mahindra ở Hyderabad, Ấn Độ

Tại nhà máy Mahindra ở Hyderabad, miền Bắc Ấn Độ, cứ mỗi 90 giây lại có một chiếc xe ba bánh điện xuất xưởng. Theo Viện Năng lượng Quốc tế (IEA), Ấn Độ hiện là một trong những thị trường hàng đầu và được dự báo tiếp tục giữ vị thế này trong phân khúc xe ba bánh.

Suman Mishra - Tổng Giám đốc Mahindra Last Mile Mobility, cho biết trong 5 năm qua, sản lượng xe tuk-tuk điện của nhà máy đã tăng gấp 6 lần. Tỷ lệ điện hóa hiện tiến gần 50% và doanh nghiệp kỳ vọng con số này đạt 75–80% vào năm 2030.

Xe tuk-tuk điện xuất hiện tại Ấn Độ hơn 10 năm trước, góp phần thay đổi diện mạo giao thông và giảm tiếng ồn tại các siêu đô thị.

Xe tuk-tuk điện có chi phí vận hành thấp hơn so với xe ba bánh chạy xăng, trở thành lựa chọn của nhiều người dân Ấn Độ

Việc chuyển đổi sang xe điện không chỉ xuất phát từ yếu tố môi trường mà còn từ hiệu quả kinh tế. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu CEEW (Ấn Độ) vào năm ngoái, chi phí vận hành mỗi km của xe ba bánh chạy xăng cao gấp đôi so với xe điện.