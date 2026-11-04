Nhẫn thông minh Brainkey gây sốt tại Hội nghị Internet 2026

Chiếc nhẫn thông minh Brainkey với thiết kế nhỏ gọn được giới thiệu tại triển lãm

Nằm trong khuôn khổ triển lãm "Ánh sáng Internet" ở Trung Quốc, sự kiện còn mang đến nhiều thiết bị phục hồi chức năng đột phá dành cho người cao tuổi.

Thiết bị được tích hợp 6 chức năng giám sát sức khỏe liên tục, bao gồm đo nhịp tim, SpO2 và đánh giá chất lượng giấc ngủ

Triển lãm "Ánh sáng Internet" thuộc Hội nghị Internet Thế giới 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc vừa ra mắt hàng loạt giải pháp công nghệ y tế mới. Trong đó, các thiết bị hỗ trợ sức khỏe nhỏ gọn nhưng sở hữu tính năng can thiệp chuyên sâu đang trở thành tâm điểm của sự kiện.

Nhẫn thông minh Brainkey: Ứng dụng vi từ tính chống té ngã

Cụ thể, một chiếc nhẫn thông minh đến từ công ty phát triển Brainkey đã gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng giúp người đeo giảm nguy cơ té ngã và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Theo đó, thiết bị này được nhà sản xuất tích hợp 6 chức năng giám sát sức khỏe toàn diện, bao gồm: nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mức độ căng thẳng, giấc ngủ, số bước chân và độ biến thiên nhịp tim.

Sản phẩm được đánh giá là giải pháp y tế số thiết thực tại Hội nghị Internet Thế giới 2026, giúp bảo vệ an toàn cho người cao tuổi

Đặc biệt, cơ chế hoạt động của sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc đo lường dữ liệu mà còn trực tiếp tạo ra các tác động sinh học lên cơ thể người dùng. Chia sẻ về điều này, ông Wu Hongfei - Tổng Giám đốc Công ty Brainkey cho biết: "Thiết bị sử dụng vật liệu vi từ tính đặc biệt, giúp điều chỉnh sóng não liên quan đến khả năng giữ thăng bằng, qua đó tác động tới hệ tiền đình, hệ thống truyền tín hiệu thần kinh và các nhóm cơ".

Trải nghiệm robot phục hồi chức năng cho người cao tuổi

Bên cạnh đó, không gian triển lãm không chỉ gói gọn ở các thiết bị đeo thông minh nhỏ gọn. Ngoài ra, sự kiện còn giới thiệu các đột phá về công nghệ điều khiển thiết bị bằng tín hiệu não và các dòng robot hỗ trợ phục hồi chức năng.

Ứng dụng vật liệu vi từ tính, nhẫn thông minh Brainkey giúp điều chỉnh sóng não để tác động đến hệ tiền đình, hỗ trợ chống té ngã

Đồng thời, Ban tổ chức đã chủ động thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ thực tế, hướng trực tiếp đến phục vụ nhóm đối tượng là người cao tuổi và người khuyết tật. Cuối cùng, chuỗi hoạt động trưng bày và trải nghiệm y tế số này sẽ tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 5/11.