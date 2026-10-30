Trung Quốc công bố các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy xây dựng Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tham dự họp báo có Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước Trương Phúc Hải; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phụ trách công tác thường nhật Hoàng Kiến Phát; Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương phụ trách công tác thường nhật Hồ Hòa Bình; Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đường Phương Dụ; Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đảng Trung ương Tạ Xuân Đào.

Phát biểu tại họp báo, ông Đường Phương Dụ cho biết Hội nghị Trung ương 5 đã thông qua “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc kiên trì thúc đẩy toàn diện, nghiêm minh công tác xây dựng Đảng”. Theo ông Đường Phương Dụ, đây là thành quả quan trọng nhất của Hội nghị, thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng và bắt đầu triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Văn kiện được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng và các cơ quan, địa phương. Về kết cấu, Quyết định gồm 3 phần lớn: Phần thứ nhất trình bày tầm quan trọng, tính cấp thiết và yêu cầu tổng thể của việc kiên trì thúc đẩy toàn diện, nghiêm minh công tác xây dựng Đảng; phần thứ hai đề ra các nhiệm vụ chiến lược, tập trung vào 7 phương diện xây dựng Đảng; phần thứ ba đề cập việc hoàn thiện hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước, đồng thời xác định trách nhiệm chính trị trong thực hiện yêu cầu quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Ông Đường Phương Dụ nhấn mạnh việc ban hành Quyết định nhằm tổng kết những kinh nghiệm và thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, nhất là từ Đại hội XVIII đến nay; phân tích những tình hình, nhiệm vụ và thách thức mới; xác định rõ tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nguyên tắc thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Làm rõ các nhiệm vụ cụ thể, ông Hồ Hòa Bình cho biết Quyết định đặt việc tăng cường tính Đảng của người cộng sản lên vị trí đầu tiên trong các nhiệm vụ chiến lược. Theo đó, cần coi việc rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị và tính Đảng là nhiệm vụ suốt đời của cán bộ, Đảng viên, tập trung vào năm nội dung: Tăng cường giáo dục lòng trung thành với Đảng; lấy lý luận đổi mới của Đảng làm nền tảng củng cố tư tưởng; phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng và văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa; rèn luyện bản lĩnh thông qua thực tiễn và tăng cường công tác đánh giá tính Đảng trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ. Đối với việc thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, ông Hồ Hòa Bình cho biết các nhiệm vụ trọng tâm của Quyết định gồm tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương; nâng cao chất lượng dân chủ trong Đảng; thực hiện nghiêm quy chế thảo luận, ra quyết định của tập thể lãnh đạo; tăng cường quản lý, giám sát việc thực thi quyền lực của người đứng đầu.

Trong khi đó, ông Hoàng Kiến Phát cho biết Quyết định đề ra 6 phương diện, bao gồm kiên trì tiêu chuẩn chính trị trong lựa chọn cán bộ; nâng cao tính khoa học và công bằng trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm; định hướng cán bộ xây dựng và thực hiện đúng quan điểm về thành tích chính trị; tăng cường đào tạo năng lực thực tiễn; nâng cao chất lượng đào tạo, lựa chọn cán bộ trẻ; tăng cường quản lý và giám sát cán bộ. Đáng chú ý, Quyết định nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các lĩnh vực mới nổi, bao gồm các tổ chức kinh tế mới, tổ chức xã hội mới và các nhóm lao động trong những hình thức việc làm mới. Mục tiêu là mở rộng phạm vi bao phủ của tổ chức Đảng, nâng cao năng lực tập hợp và sức ảnh hưởng của Đảng trong các lĩnh vực này, đồng thời củng cố hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và công tác đảng tại các loại hình tổ chức kinh tế và xã hội mới, cũng như trong các nhóm lao động thuộc những hình thức việc làm mới, qua đó tăng cường sức thu hút, tính gắn kết và tầm ảnh hưởng của Đảng trong các lĩnh vực mới nổi.

Đề cập công tác chấn chỉnh tác phong và tăng cường kỷ luật, ông Trương Phúc Hải cho biết từ Đại hội XVIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiên trì thực hiện các quy định về tác phong công tác, lấy việc triển khai Quy định 8 điểm của Trung ương làm khâu đột phá, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và lối sống xa hoa, lãng phí. Theo thống kê được công bố tại họp báo, từ Đại hội XVIII đến nay, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát trên cả nước đã xử lý 1,644 triệu vụ việc liên quan đến các biểu hiện tiêu cực trong tác phong công tác, tiến hành phê bình, giáo dục và xử lý 2,257 triệu lượt người. Ông Trương Phúc Hải nhấn mạnh, công tác chấn chỉnh tác phong và kỷ luật có tính chất lâu dài, phức tạp, dễ tái diễn, do đó phải được triển khai kiên trì, liên tục. Quyết định đề ra 5 nhiệm vụ gồm thực hiện tốt đường lối quần chúng của Đảng trong thời đại mới; kiên trì triển khai Quy định 8 điểm của Trung ương; thúc đẩy xây dựng tác phong công tác theo hướng thường xuyên và lâu dài; tăng cường chấp hành kỷ luật nghiêm minh; phát huy đồng thời vai trò giáo dục, ràng buộc và khuyến khích của kỷ luật.

Đối với việc hoàn thiện hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước, ông Trương Phúc Hải cho biết cần phát huy đầy đủ trách nhiệm giám sát toàn diện của các cấp ủy Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa giám sát kỷ luật, giám sát hành chính, giám sát thông qua các cơ quan phái cử và công tác thanh tra, kiểm tra; hoàn thiện hệ thống giám sát ở cơ sở; thúc đẩy sự liên kết sâu rộng giữa giám sát trong Đảng với các hình thức giám sát khác nhằm hình thành sức mạnh tổng hợp.

Trong phần giới thiệu về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, ông Tạ Xuân Đào nhấn mạnh vai trò của việc quản lý Đảng bằng thể chế, quy định. Theo ông, xây dựng hệ thống quy định, quy chế nội bộ của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài và căn bản đối với công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh. Quyết định tập trung vào ba phương diện: Hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Đảng; nâng cao hiệu lực thực thi các quy định; kiên quyết xóa bỏ những quy tắc bất thành văn không phù hợp, làm suy giảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Đặc biệt, Quyết định xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong triển khai công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh. Trong đó, cấp ủy Đảng chịu trách nhiệm chính, cơ quan kiểm tra kỷ luật thực hiện trách nhiệm giám sát, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp và các thành viên ban lãnh đạo thực hiện trách nhiệm kép đối với công việc được phân công và công tác xây dựng Đảng.

Trước đó, Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này đã ban hành “Ý kiến về tăng cường công tác xã hội trong thời đại mới”, trong đó nhấn mạnh bảo đảm sự hiện diện thực chất và hoạt động hiệu quả của các tổ chức đảng cũng như công tác đảng là nhiệm vụ nền tảng trong công tác xây dựng Đảng tại các lĩnh vực mới nổi. Theo văn bản này, Trung Quốc sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức kinh tế mới; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp phi công hữu; chú trọng triển khai công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp nền tảng Internet; tìm tòi con đường mới trong công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khoa học – công nghệ; tăng cường hướng dẫn phân loại đối với công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp có chế độ sở hữu hỗn hợp; căn cứ tình hình thực tế thúc đẩy công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể và các chợ kinh doanh theo nhóm ngành nghề riêng.

Trung Quốc cũng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các tổ chức xã hội mới; đẩy mạnh cải cách các tổ chức xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng tại các đoàn thể xã hội, quỹ, tổ chức dịch vụ xã hội và tổ chức trung gian xã hội. Nước này sẽ hỗ trợ các tổ chức xã hội ở cộng đồng dân cư đô thị và nông thôn tham gia quản trị cơ sở và phục vụ người dân dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng cấp khu phố và thôn làng; đồng thời tăng cường kiện toàn ban lãnh đạo và quản lý người đứng đầu các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội thương mại; tiếp tục đẩy mạnh chấn chỉnh tác phong ngành nghề.

Về xây dựng Đảng trong các nhóm lao động thuộc hình thức việc làm mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm cách phát triển theo hướng tích cực chăm lo, tập hợp, đoàn kết, phục vụ và quản lý các nhóm lao động này; tăng cường quản trị thuật toán của các nền tảng Internet; hoàn thiện hệ thống chế độ an sinh xã hội phù hợp với đặc điểm của các nhóm lao động thuộc hình thức việc làm mới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/trung-quoc-cong-bo-cac-nhiem-vu-trong-tam-nham-thuc-day-xay-dung-dang-post1398610.html