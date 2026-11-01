Nghệ sĩ Trung Quốc biến nước thành không gian hội họa

Nghệ sĩ Zhang Mingcong ở thành phố Ninh Ba tạo ra tranh bằng cách bơm màu vào những chậu nước và bể trong suốt.

Họa sĩ Zhang Mingcong đã dành 8 năm thử nghiệm để phát triển kỹ thuật tranh thủy mặc

Ý tưởng này nảy sinh sau khi anh xem một bộ phim sử dụng kỹ thuật tranh thủy mặc. Hiệu ứng trong phim khiến anh nảy ra ý tưởng đưa cách thể hiện này vào môi trường nước. Zhang đã dành 8 năm thử nghiệm để phát triển kỹ thuật này.

Họa sĩ Zhang Mingcong chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất là mực rất khó kiểm soát, vừa vào nước đã phân tán. Mực thông thường không thể tạo được hiệu ứng như tôi mong muốn. Sau khi thực hiện thành công, tác phẩm nhận được rất nhiều lượt yêu thích. Điều này đã tiếp sức cho tôi rất nhiều."

Các tác phẩm cùng quá trình sáng tạo độc đáo đã thu hút sự chú ý trên mạng, giúp anh thêm tự tin theo đuổi đam mê. Zhang mong muốn tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, truyền dạy cho người khác và đưa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế.



