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Văn hóa - Giải trí

"Bò Sữa Bay" đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, Bò Sữa Bay gây chú ý với ý tưởng độc đáo, kết hợp hài hước, tình cảm và hành động. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt xoay quanh một phi vụ đánh cắp công thức sữa bí mật, nơi khát vọng đổi đời va chạm với tình yêu.

Phi vụ đổi đời giữa nông trường Mộc Châu

Câu chuyện diễn ra tại một trang trại bò sữa đang nghiên cứu công thức sữa độc quyền được cho là có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa. Trước cơ hội kiếm được khoản tiền lớn, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng những người anh em quyết định tiếp cận bí mật này với hy vọng thoát khỏi cảnh túng thiếu.

Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 (Ảnh: NSX)

Kế hoạch trở nên phức tạp khi Trâu phải tiếp cận San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường, cũng là người tạo ra công thức sữa. Từ nhiệm vụ ban đầu, mối quan hệ giữa hai người dần nảy sinh tình cảm, đẩy Trâu vào tình thế khó xử: tiếp tục thực hiện phi vụ để cứu gia đình hay từ bỏ kế hoạch khi nhận ra mình không còn đủ can đảm phản bội người con gái đã dành tình cảm cho mình.

Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 - Ảnh 6.
Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 - Ảnh 7.
Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 - Ảnh 8.

Nguyễn Hùng đảm nhận vai Trâu, chàng trai tìm cách đổi đời bằng phi vụ đánh cắp công thức sữa (Ảnh: NSX)

Theo trailer được công bố, hành trình của nhóm nhân vật đan xen nhiều tình huống trớ trêu, tạo nên sắc thái bi hài. Phía sau câu chuyện đánh cắp công thức là những lựa chọn liên quan đến tình thân, tình yêu và khát vọng thay đổi số phận.

Dàn diễn viên trẻ và màu sắc hoài niệm

Bò Sữa Bay do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn, quy tụ Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Trần Tiểu Vy, Lãnh Thanh cùng một số diễn viên khác. Đây cũng là dự án điện ảnh đánh dấu lần đầu Nguyễn Hùng đảm nhận vai nam chính trong phim dài. 

Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 - Ảnh 9.
Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 - Ảnh 10.
Bò Sữa Bay đưa khán giả trở lại nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990 - Ảnh 11.

Ê-kíp đầu tư tái hiện bối cảnh nông trường và tuyển chọn bò sữa cho vai diễn đặc biệt (Ảnh: NSX)

Bên cạnh câu chuyện, bộ phim lựa chọn bối cảnh nông trường Mộc Châu thập niên 1990, tạo không gian vừa gần gũi với đời sống lao động, vừa có nét khác lạ nhờ chi tiết công thức sữa mang tính kỳ ảo. Để tái hiện thời kỳ này, ê-kíp đầu tư xây dựng bối cảnh nghiên cứu, sưu tầm phương tiện và đạo cụ phù hợp. Đáng chú ý, đoàn phim từng phải tiếp xúc, tuyển chọn khoảng 650 con bò sữa để tìm nhân vật động vật phù hợp cho một vai diễn đặc biệt. 

Với ý tưởng khác biệt cùng dàn diễn viên trẻ, Bò Sữa Bay là một trong những phim Việt đáng chú ý trong lịch chiếu đầu tháng 11. Tác phẩm dự kiến ra rạp toàn quốc ngày 6/11/2026. 

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