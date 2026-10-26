Chùa Bồ Đề tổ chức Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026

Sáng 25/10, tại Chùa Bồ Đề, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, đông đảo chư Tăng, Phật tử tham dự Đại lễ Dâng y Kathina Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026. Đây là một trong những nghi lễ tâm linh quan trọng trong năm của hệ phái Phật giáo Nam tông, mang ý nghĩa vun đắp tình đoàn kết cộng đồng, hướng con người đến lối sống chân – thiện – mỹ, đồng thời phát huy tinh thần sẻ chia và lòng từ bi trong đời sống xã hội.

Đông đảo chư Tăng, Phật tử tham dự Đại lễ Dâng y Kathina năm 2026 tại Chùa Bồ Đề

Tại buổi lễ, chư Tăng và Phật tử cùng thực hiện các nghi thức truyền thống như dâng hương Tam Bảo, tụng kinh cầu nguyện và nhiễu Phật ba vòng quanh chánh điện. Các nghi thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính của người tham dự đối với Tam Bảo.

Không khí trang nghiêm tại Đại lễ Dâng y Kathina Phật lịch 2570

Điểm nhấn của đại lễ là nghi thức Phật tử thành kính dâng những bộ áo cà-sa cùng các phẩm vật lên chư Tăng. Hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh, đồng thời lan tỏa tinh thần phụng sự, sẻ chia và gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng Phật giáo.

Chùa Bồ Đề – điểm tựa tinh thần của Phật tử vùng biển

Nghi thức dâng hương Tam Bảo thể hiện lòng thành kính của người tham dự

Được thành lập từ năm 1968, Chùa Bồ Đề tại phường Vũng Tàu là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng theo truyền thống Phật giáo Nam tông tại Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, nơi đây không chỉ là chốn tu học của chư Tăng mà còn là điểm tựa tinh thần của đông đảo Phật tử vùng biển Vũng Tàu.

Các nghi thức cầu nguyện góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh của Phật giáo Nam tông

Việc duy trì Đại lễ Dâng y Kathina góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, đồng thời khuyến khích tinh thần sống thiện lành, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.