Houthi lại tấn công quy mô lớn vào Ả-rập Xê-út

Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng chục tên lửa đạn đạo vào ba vị trí sâu trong lãnh thổ Ả-rập Xê-út trong ngày 25/10.

Đáng chú ý, trong số các mục tiêu bị tập kích có cả Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh. Dù là một cơ sở hàng không dân dụng, sân bay quốc tế King Khalid lại bị lực lượng Houthi liệt vào danh sách "mục tiêu quân sự" và công khai đe dọa sẽ tiếp tục không kích.

Khói bốc lên tại sân bay quốc tế King Khalid sau khi bị lực lượng Houthi tấn công (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree cho biết lực lượng này đã tiến hành ba chiến dịch quân sự và sử dụng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út.

Theo ông, đợt tấn công đầu tiên nhắm vào Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đợt thứ hai tấn công vào Căn cứ Không quân King Khalid. Đợt thứ ba tấn công vào Căn cứ Hải quân phía Nam của lực lượng Biên phòng tại Jizan, khu vực nằm sát biên giới Yemen.

Người phát ngôn quân sự Houthi, Yahya Saree cho biết lực lượng này đã sử dụng hàng chục tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu (Nguồn: Reuters)

Houthi tuyên bố loạt tên lửa đạn đạo này đã đánh trúng đích và gây ra thương vong cho các sĩ quan, binh lính Ả-rập Xê-út tại đây.

Chính quyền Riyadh cho biết hai nhà ga của sân bay quốc tế King Khalid đã khôi phục hoạt động ngay trong ngày 25/10 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, Ả-rập Xê-út hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận về con số thương vong hay mức độ thiệt hại sau chuỗi tập kích này.