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Thể thao

Người hâm mộ Sporting CP gửi tình cảm đến Cristiano Ronaldo

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Người hâm mộ Sporting CP bày tỏ sự trân trọng với Cristiano Ronaldo khi anh khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế, đồng thời nhắc lại những dấu mốc đầu tiên của cầu thủ tại đội bóng Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ Sporting CP gửi tình cảm đến Cristiano Ronaldo - Ảnh 1.

Người hâm mộ Sporting CP gửi tình cảm đến Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ Sporting CP khi họ đến sân José Alvalade theo dõi trận đấu giữa đội nhà và Moreirense FC tại giải vô địch Bồ Đào Nha.

Ronaldo bắt đầu sự nghiệp tại Sporting Clube de Portugal và ra mắt đội một vào mùa giải 2002, khi mới 17 tuổi. Chỉ sau hai tháng, anh ghi bàn thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia trong trận đấu giữa Sporting và Moreirense.

Với nhiều cổ động viên, sân José Alvalade là địa điểm phù hợp để nhìn lại hành trình của cầu thủ. Người hâm mộ Luis Alves cho rằng đây chính là nơi Ronaldo bắt đầu con đường trở thành cầu thủ như hiện nay. Vì vậy, sân nhà của Sporting CP xứng đáng là nơi tổ chức một trận đấu tri ân anh.

Trong khi đó, cổ động viên Mafalda Pampelonha bày tỏ sự buồn bã khi Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia. Cô cho rằng cầu thủ đã để lại di sản lớn và sự ra đi của anh sẽ tạo nên những tác động đáng chú ý đối với đất nước.

Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau sáu kỳ World Cup. Anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu và nắm giữ kỷ lục ghi bàn quốc tế nhiều nhất mọi thời đại.

Lần ra sân cuối cùng của Ronaldo cho Bồ Đào Nha là ngày 24/9, trong chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Xứ Wales tại Nations League.

Ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo tiếp tục thi đấu cho Al-Nassr tại Ả Rập Xê Út. Anh đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, với 985 bàn tính đến thời điểm được đề cập. Trong đó, cầu thủ ghi 146 bàn sau 234 lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

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