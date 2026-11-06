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Thể thao

Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Thông tin Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau 23 năm cống hiến, siêu sao 41 tuổi khép lại hành trình quốc tế với nhiều dấu ấn và kỷ lục đáng nhớ.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Ronaldo chia tay đội tuyển

Quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong video thông báo, CR7 xúc động chia sẻ về thời điểm trả lại chiếc áo số 7 và băng thủ quân. 

Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 1.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 2.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 3.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 4.

 CR7 xem 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao

Tại thủ đô Lisbon, hình ảnh Ronaldo trong màu áo đỏ cùng nhiều vật phẩm lưu niệm về tiền đạo này xuất hiện ở nhiều nơi. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi không còn được chứng kiến anh thi đấu cho đội tuyển. Đồng thời, họ chia sẻ với cảm xúc của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 5.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 6.

Nhiều vật phẩm lưu niệm về CR7 xuất hiện khắp nơi tại thủ đô Lisbon

Một cổ động viên cho biết việc phải xem đội tuyển thi đấu mà không có Ronaldo sẽ là điều khó tưởng tượng. Những đóng góp của anh sẽ luôn được người dân Bồ Đào Nha ghi nhớ. Một người hâm mộ khác cũng cho rằng mọi cầu thủ đều có thời điểm phải dừng lại và Ronaldo đã làm tất cả những gì có thể.

Di sản 23 năm và những kỷ lục của Ronaldo

Ronaldo bắt đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha từ tháng 8/2003. Trong 23 năm thi đấu quốc tế, anh cùng đội tuyển vô địch UEFA EURO 2016 và giành hai danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

CR7 cũng thiết lập hàng loạt kỷ lục cá nhân ấn tượng. Anh là một trong số ít cầu thủ góp mặt tại sáu kỳ World Cup. Ronaldo đồng thời giữ kỷ lục ra sân và ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của các cầu thủ nam với 146 bàn sau 234 trận.

Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 7.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 8.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 9.
Người hâm mộ tiếc nuối trước quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo- Ảnh 10.

Người hâm mộ khẳng định di sản của Ronaldo đối với bóng đá Bồ Đào Nha và thế giới sẽ còn được ghi nhớ. Với họ, CR7 vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại

Quyết định chia tay đội tuyển được đưa ra sau những bất đồng giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus hồi tháng 9. Tiền đạo của Al Nassr cũng không có tên trong danh sách tập trung của Bồ Đào Nha ở đợt FIFA Days tháng 11. Theo nội dung được cung cấp, Ronaldo vừa từ chối đề nghị thi đấu trận chia tay đội tuyển quốc gia.

Hiện duy trì phong độ cao tại Saudi Pro League, Ronaldo hướng đến mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=EZulg0_SlnE

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