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Công nghệ

Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn đưa tiện ích số đến gần người dân

KIỀU MINH, VĨNH TIẾN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn năm 2026 tạo điều kiện để người dân trực tiếp trải nghiệm các nền tảng, dịch vụ số thiết thực, từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ và thích ứng với đời sống số.

Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay những nền tảng hiện đại, mà hiệu quả còn được thể hiện qua khả năng ứng dụng vào đời sống. Từ yêu cầu đó, Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn năm 2026 mở ra không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, tiếp cận và làm quen với những tiện ích số thiết thực.

Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn đưa tiện ích số đến gần người dân - Ảnh 1.

Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn năm 2026 đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân

Tham gia ngày hội, người dân được hướng dẫn sử dụng các nền tảng, dịch vụ trực tuyến gắn với nhu cầu hằng ngày. Hoạt động hướng đến nhiều nhóm đối tượng, trong đó có người lớn tuổi, giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ và chủ động hơn khi sử dụng các dịch vụ số.

Dù đã gần 70 tuổi, bà Trần Thị Hoàng Châu, người dân phường Chợ Lớn, vẫn mong muốn tiếp cận và trải nghiệm công nghệ hiện đại để thích ứng với nhịp sống số. Bà cho biết mình quan tâm đến các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội vì đây là lĩnh vực thiết thực đối với người lớn tuổi. Dù ban đầu còn khó tiếp cận, bà dần làm quen sau khi được hướng dẫn.

Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn đưa tiện ích số đến gần người dân - Ảnh 2.

Người dân trực tiếp trải nghiệm các nền tảng và dịch vụ số tại ngày hội

Trong khi đó, anh Trần Khâm Vinh, người dân phường Chợ Lớn, đánh giá việc được hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại ngày hội giúp tiết kiệm thời gian so với hình thức đến trực tiếp và chờ đợi. Anh mong muốn có thêm nhiều dịch vụ được triển khai theo cách này để người dân thuận tiện tiếp cận.

Theo ông Phạm Thái Nguyên - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Chợ Lớn, thay vì chỉ dừng lại ở tuyên truyền, ngày hội tập trung giới thiệu các nền tảng và tiện ích số thông qua thao tác cụ thể, gắn với nhu cầu hằng ngày của người dân.

Các nội dung trải nghiệm bao gồm thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tìm hiểu tiện ích về thuế, bảo hiểm xã hội, chữ ký số, thanh toán không tiền mặt và giáo dục STEM. Qua đó, người dân có cơ hội tiếp cận trực tiếp, được hướng dẫn thực hành và hiểu rõ hơn cách ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt, học tập và giải quyết công việc.

Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn đưa tiện ích số đến gần người dân - Ảnh 3.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại ngày hội

Cách tổ chức lấy trải nghiệm làm trọng tâm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư, đồng thời khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng các dịch vụ số một cách thuận tiện và hiệu quả.

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Chợ Lớn ra mắt 26 Tổ Công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số tại địa phương.

Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn đưa tiện ích số đến gần người dân - Ảnh 4.

Trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có công và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Dịp này, phường cũng tuyên dương 26 gương xây dựng mô hình "Gia đình học tập tiêu biểu"; trao tặng 50 phần quà tri ân các hộ gia đình chính sách có công và 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn thực hành và hỗ trợ cộng đồng, Ngày hội Công dân số phường Chợ Lớn năm 2026 góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ những nhu cầu gần gũi trong đời sống, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, chủ động thích ứng với công nghệ trong cộng đồng dân cư.


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