Cảnh báo lừa đảo cài đặt 'thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử'

17:57 18/10/2026

(HTV) - Hạn hán và nhiệt độ cao trong mùa hè năm nay đã ảnh hưởng đến mùa thu hoạch nấm truffle tại Croatia. Những người làm nghề tìm nấm tại các khu rừng sồi gần thủ đô Zagreb cho biết sản lượng năm nay giảm khoảng 30%, buộc họ tìm thêm giải pháp duy trì thu nhập.