Nguồn: https://baotintuc.vn/canh-bao-lua-dao-cai-dat-the-bao-hiem-xa-hoi-dien-tu-post1395504.html
Cảnh báo lừa đảo cài đặt 'thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử'
Cơ quan Công an cảnh báo thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến và có nhu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo đã dùng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ BHXH hoặc cán bộ chính quyền địa phương.
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