Phường Dĩ An chăm lo hội viên phụ nữ khó khăn nhân ngày 20/10

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dĩ An tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kết hợp triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dĩ An tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại chương trình, Hội trao tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Hoạt động góp phần hỗ trợ hội viên tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Đây cũng là dịp để tổ chức Hội tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Chương trình họp mặt kết hợp các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ

Lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe qua dân vũ

Trao tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dĩ An tổng kết và trao giải Hội thi dân vũ "Vũ điệu tháng 10". Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội tham gia. Đặc biệt, 9 đội có lực lượng người cao tuổi tham gia đông nhất cũng được trao giải.

Hội thi tạo sân chơi giao lưu, góp phần khuyến khích phụ nữ, trong đó có người cao tuổi, tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Các hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo hội viên

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Dĩ An tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khuyến khích hội viên tham gia phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.



