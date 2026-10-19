Ngân mãi Chuông vàng 10/2026: Khoảnh khắc đáng nhớ

Vở "Thiếu phụ Nam Xương" mở đầu với không khí làng quê rộn ràng, hài hước

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10/2026 vừa diễn ra tối qua (18/10) tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Với vở "Thiếu phụ Nam Xương", các nghệ sĩ đã chuyển tải câu chuyện đầy cảm xúc về nỗi oan của Vũ Nương.

Đặc biệt, chương trình lần đầu bán vé đón khán giả đến trường quay. Sự hiện diện của công chúng góp phần tạo nên dấu ấn cho đêm diễn.

Đôi uyên ương Vũ Nương và Trần Quan phải chia rẽ Trương Sinh bất ngờ tiết lộ chuyện hôn ước năm xưa (Ảnh: Bảo Thành)

Ngân mãi Chuông vàng: Những khoảnh khắc sân khấu

Vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương" do NSƯT Chí Linh dàn dựng. Tác phẩm của hai soạn giả Vân An – Hương Thu tái hiện bi kịch của Vũ Nương. Nàng là người phụ nữ chịu nỗi oan khuất vì lòng ghen tuông và sự thiếu thấu hiểu.

Vũ Nương không thể thuyết phục được Vũ Ông. Ngược lại, để cha được yên vui khi tuổi đã về già, cô đành làm theo lời cha, đồng ý làm vợ của Trương Quan (Ảnh: Bảo Thành)

Gác lại tình yêu với Trần Sinh, Vũ Nương nên duyên cùng Trương Quan (Ảnh: Bảo Thành)

Quân giặc tràn tới đe dọa tới bình yên nơi làng quê. Trần Sinh từ biệt Xuân Lài - người một lòng chung tình với anh để ra trận. Trương Quan cũng bịn rịn chia tay vợ con để lên đường (Ảnh: Bảo Thành)

Các lớp diễn khắc họa cuộc sống gia đình, rồi đẩy câu chuyện vào bi kịch. Tác phẩm gợi nhắc giá trị của lòng tin, sự cảm thông và quyền được bảo vệ phẩm giá.

Câu chuyện về người phụ nữ phải đánh đổi sinh mệnh để chứng minh sự thủy chung gợi nhiều suy ngẫm. Diễn xuất và lời ca của các nghệ sĩ góp phần truyền tải sức nặng của bi kịch ấy.

Ý chí người trai trên chiến trường đan xen cùng nỗi lòng nhớ người thân và quê hương được NSƯT Võ Minh Lâm lột tả trong cảnh 4 của vở diễn (Ảnh: Bảo Thành)

Trong lúc đó, Vũ Nương ở hậu phương hết lòng chăm sóc con cái, yêu thương cha mẹ, một lòng giữ gìn trinh tiết chờ chồng trở về (Ảnh: Bảo Thành)

Vũ Nương không ngờ, chiếc bóng trên vách tường để an ủi lòng con trẻ, sau này lại trở thành nguyên cớ khiến bản thân bị chồng nghi kị (Ảnh: Bảo Thành)

Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ". Trong đó có NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm, Minh Trường, Nhã Thy, Thúy Loan, Lê Quốc Phòng và Trọng Tánh.

Bên cạnh đó là NSƯT Chí Linh, NSƯT Vân Hà, nghệ sĩ Thanh Hồng và bé Anh Thư. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo nên sự giao thoa về kinh nghiệm và sức trẻ. Đồng thời, đây cũng là dịp tiếp nối tình yêu dành cho nghệ thuật cải lương.

Ngân mãi Chuông vàng đưa cải lương đến gần khán giả

Một điểm nhấn của chương trình tháng 10/2026 là lần đầu mở bán vé. Nhờ đó, khán giả có thể trực tiếp thưởng thức vở diễn tại Nhà hát Truyền hình HTV. Những hình ảnh tại trường quay cũng ghi lại sự đồng hành của công chúng với nghệ thuật truyền thống.

Đặc biệt, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra được đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, mỗi tấm vé không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức cải lương. Đây còn là cách khán giả góp sức lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Những vở diễn được đầu tư trên sân khấu HTV tiếp tục tạo không gian biểu diễn cho các thế hệ nghệ sĩ. Đồng thời, chương trình góp phần đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Ngân mãi Chuông vàng