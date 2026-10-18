Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Từ cảng Đông Xuyên, sà lan chở kết cấu cầu sẽ vượt quãng đường 124 km, qua vịnh Ghềnh Rái và các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn.

Để bảo đảm an toàn cho khối kết cấu có kích thước lớn, đoàn vận chuyển được bố trí một tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Quá trình di chuyển có sự phối hợp giữa đơn vị thi công với các lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông đường thủy.

Toàn cảnh vận chuyển kết cấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận phương án lai dắt và thông báo hạn chế lưu thông trên bốn luồng hàng hải trong hai ngày 18 và 19/10. Riêng khu vực thi công cầu trên sông Sài Gòn, luồng đường thủy sẽ tạm cấm từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19/10 và từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21, 22/10, phục vụ đưa kết cấu vào vị trí và hợp long.

Theo phương án đã xây dựng, đoàn chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu an toàn vào ban đêm. Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác hợp long nhịp cầu vào ngày 21/10.

Biểu tượng kiến trúc mới của TP. Hồ Chí Minh

Việc vận chuyển tổ hợp kết cấu cầu chính đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình do Nutifood tài trợ, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc và không gian công cộng mới của TP. Hồ Chí Minh.