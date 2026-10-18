"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Ban nhạc cùng các nghệ sĩ đang tập luyện tại sân khấu Nhà hát Truyền hình HTV (Ảnh: Bảo Thành)

Ngân mãi Chuông vàng: Hoàn thiện khâu chuẩn bị trước giờ diễn

Hôm nay, buổi tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương" đã diễn ra tại Nhà hát Truyền hình HTV. Đây là hoạt động chuẩn bị cho chương trình "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10.

Các nghệ sĩ cùng ê-kíp tập trung rà soát những phần việc cần thiết. Qua đó, mọi người hướng đến sự phối hợp đồng bộ trong đêm công diễn.

Vở "Thiếu phụ Nam Xương" do hai soạn giả Vân An – Hương Thu sáng tác, NSƯT Chí Linh dàn dựng

Vở "Thiếu phụ Nam Xương" tái hiện bi kịch của Vũ Nương. Người phụ nữ phải chịu nỗi oan khuất vì sự ghen tuông và thiếu niềm tin.

Câu chuyện về chiếc bóng, lời giãi bày muộn màng cùng cái kết đau lòng gợi nhiều suy ngẫm. Tác phẩm đặt ra những vấn đề về lòng tin và sự thấu hiểu trong gia đình.

NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm đảm nhận vai Vũ Nương - Trương Sinh (Ảnh: Bảo Thành)

Thông qua buổi tổng dợt, ê-kíp rà soát sự kết nối giữa diễn xuất, lời ca và các yếu tố sân khấu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các lớp diễn được thể hiện liền mạch. Qua đó, vở diễn có thể chuyển tải trọn vẹn tinh thần của tác phẩm.

Ngân mãi Chuông vàng: Hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10

"Thiếu phụ Nam Xương" quy tụ nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ". Vở diễn còn có sự góp mặt của những gương mặt giàu kinh nghiệm trên sân khấu cải lương.

NSND Hồ Ngọc Trinh đảm nhận vai Vũ Nương, NSƯT Võ Minh Lâm vào vai Trương Quan. Bên cạnh đó là các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thy, Thúy Loan, Lê Quốc Phòng và Trọng Tánh.

Các nghệ sĩ đã sẵn sàng cho đêm công diễn "Thiếu phụ Nam Xương" (Ảnh: Bảo Thành)

Vở diễn còn có NSƯT Chí Linh, NSƯT Vân Hà, nghệ sĩ Thanh Hồng và bé Anh Thư. Sự góp mặt của nhiều thế hệ tạo cơ hội giao lưu và phối hợp trên sân khấu. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ tiếp nối kinh nghiệm nghề nghiệp.

Với "Ngân mãi Chuông vàng", mỗi vở diễn không chỉ mang đến một tác phẩm cải lương. Chương trình còn tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ thử sức với những vai diễn giàu chiều sâu.

Giới thiệu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 10/2026

Ngân mãi Chuông vàng sẵn sàng đón khán giả

Đêm công diễn "Thiếu phụ Nam Xương" diễn ra lúc 20g hôm nay (18/10) tại Nhà hát Truyền hình HTV. Đáng chú ý, chương trình lần đầu mở bán vé để khán giả có thể trực tiếp thưởng thức vở diễn.

Mỗi tấm vé không chỉ trao cơ hội thưởng thức trực tiếp vở diễn mà còn đặc biệt trao gửi thêm một phần yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn

Mỗi tấm vé còn mang ý nghĩa sẻ chia với cộng đồng. Theo đó, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra sẽ được đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vé hiện được mở bán trên hệ thống Ticketbox. Khán giả chưa có điều kiện đến nhà hát vẫn có thể theo dõi chương trình lúc 21g cùng ngày. Chương trình được phát trên HTV9, VOH FM99.9, Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, YouTube HTV Giải trí, TikTok HTV Music và ứng dụng HTVm.

Ngân mãi chuông vàng



