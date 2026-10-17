"Ngân mãi Chuông vàng" bán vé với vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Giới thiệu "Ngân mãi chuông vàng" tháng 10/2026

Đặc biệt, đây là lần đầu "Ngân mãi Chuông vàng" mở bán vé xem trực tiếp. Chương trình sẽ trích 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân mãi Chuông vàng tái hiện bi kịch từ một chiếc bóng

"Ngân mãi Chuông vàng" trở lại tháng 10/2026 với vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương". Tác phẩm kể về Vũ Nương, người phụ nữ hiền thục, nết na và hết lòng yêu thương chồng con.

Khi Trương Sinh ra trận, nàng một mình phụng dưỡng mẹ già, nuôi nấng con thơ và vun vén gia đình. Thương con thiếu vắng tình cha, nàng thường chỉ chiếc bóng trên vách và bảo đó là cha của đứa trẻ.

"Thiếu phụ Nam Xương" là câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ yêu văn học Việt (Ảnh: Truyện xưa tích cũ)

Nào ngờ, lời nói ấy lại gieo nên nỗi oan nghiệt. Đứa con thơ ngây cho rằng đêm nào cũng có một người cha khác đến với mẹ. Khi trở về, Trương Sinh để lòng ghen tuông che mờ lý trí, mắng nhiếc và ruồng bỏ người vợ thủy chung.

Không thể giãi bày nỗi oan, Vũ Nương gieo mình tự vẫn để giữ gìn phẩm giá. Chỉ khi nhận ra sự thật từ chiếc bóng và tìm hiểu rõ sự việc, Trương Sinh mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Tuy nhiên, lời xin lỗi đã chẳng thể gọi người xưa trở lại.

Qua số phận nghiệt ngã của Vũ Nương, vở diễn gợi nhắc giá trị của lòng tin và sự thấu hiểu. Đồng thời, tác phẩm cất lên tiếng nói nhân văn về quyền được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của người phụ nữ trước những định kiến khắc nghiệt.

Ngân mãi Chuông vàng: Kết nối các thế hệ nghệ sĩ cải lương

"Ngân mãi Chuông vàng" là không gian biểu diễn chuyên nghiệp dành cho các thí sinh trưởng thành từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" (CVVC). Qua đó, chương trình tạo điều kiện để nghệ sĩ cải lương trẻ thử sức với những vở diễn lớn.

Với "Thiếu phụ Nam Xương", nhiều nghệ sĩ từng tham gia cuộc thi cùng hội tụ trên sân khấu. NSND Hồ Ngọc Trinh - Chuông bạc năm 2006, đảm nhận vai Vũ Nương. NSƯT Võ Minh Lâm - Chuông vàng năm 2006, vào vai Trương Sinh. Nghệ sĩ Minh Trường - Chuông vàng năm 2014, đảm nhận vai Trần Quan.

Các nghệ sĩ góp mặt trong vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Nhã Thy, Top 9 CVVC năm 2011, vào vai Xuân Lài. Nghệ sĩ Thúy Loan, Top 7 CVVC năm 2012, thể hiện vai Tiểu Tú. Nghệ sĩ Lê Quốc Phòng - Chuông bạc năm 2008, đảm nhận vai Cầu Phát. Đặc biệt, Trọng Tánh - Top 5 CVVC năm 2026, có màn chào sân với vai phản diện Đỗ Văn.

Vở diễn còn có sự góp mặt của NSƯT Chí Linh trong vai Thầy Lang, NSƯT Vân Hà trong vai Trương Lão, nghệ sĩ Thanh Hồng trong vai Vũ Ông và bé Anh Thư trong vai bé Đản.

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và các giọng ca trẻ tạo nên sự phong phú trong diễn xuất. Đồng thời, đây cũng là dịp kết nối các thế hệ, trao truyền tình yêu nghề và tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị nghệ thuật cải lương trong lòng công chúng.

Ngân mãi Chuông vàng lần đầu mở bán vé, lan tỏa yêu thương

Từ tháng 10/2026, "Ngân mãi Chuông vàng" chính thức mở bán vé với vở "Thiếu phụ Nam Xương". Nhờ đó, khán giả có thể trực tiếp thưởng thức cải lương tại Nhà hát Truyền hình HTV.

Mỗi tấm vé không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức tài năng và tâm huyết của người nghệ sĩ. Đặc biệt, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra sẽ được đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự hiện diện của khán giả là nguồn động viên để chương trình tiếp tục gìn giữ, nuôi dưỡng tình yêu cải lương. Qua đó, nghệ thuật truyền thống có thêm cơ hội đến gần công chúng hôm nay, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Hướng dẫn mua vé xem "Thiếu phụ Nam Xương"

Ngân mãi Chuông vàng: Vé đã mở bán trên hệ thống Ticketbox

Quý khán giả có thể mua vé xem vở "Thiếu phụ Nam Xương" trên hệ thống Ticketbox. Cách thức mua vé được hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chương trình "Ngân mãi Chuông vàng" với vở "Thiếu phụ Nam Xương" sẽ diễn ra lúc 20g Chủ nhật (18/10) tại Nhà hát Truyền hình HTV. Chương trình được truyền tiếp lúc 21g cùng ngày trên HTV9, VOH FM99.9, Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, YouTube HTV Giải trí, TikTok HTV Music và ứng dụng HTVm.

Ngân mãi chuông vàng