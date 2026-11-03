Nga: Thi đấu vật bằng robot tự chế

Những màn so tài trong trận chung kết mùa thứ tư giải đấu vật quốc tế cho robot - "Battle of the Robots" vừa diễn ra cuối tuần qua, nơi các đội thi tranh tài bằng chính robot do mình chế tạo.

Hình ảnh một trận đấu gay cấn giữa hai robot trên sàn đấu rực lửa, thể hiện sự khốc liệt và tính chiến thuật cao của các đội tham gia

Các robot đối đầu trực tiếp ở 2 hạng cân, thể hiện khả năng vận hành, sức bền và chiến thuật điều khiển. Chương trình còn có màn trình diễn laser và triển lãm giới thiệu những công nghệ robot mới.

Theo ban tổ chức, đội Daddy Bots của thành phố St. Petersburg giành chức vô địch hạng robot dưới 110 kg. Đội UFO Combat của Brazil đứng thứ hai, còn Fierce Roc của Trung Quốc xếp thứ ba.

Các thành viên của đội tuyển xuất sắc giành giải thưởng tại cuộc thi đang vinh dự nhận giải trên bục vinh quang

Ở hạng robot mini nặng tối đa 1,5 kg, các đội Nga chiếm cả 3 vị trí dẫn đầu.

Một khoảnh khắc va chạm mạnh mẽ giữa hai robot trên sàn đấu, các mảnh vỡ văng tung tóe minh chứng cho sức mạnh và sự cạnh tranh quyết liệt

Giới chức Cộng hòa Tatarstan cho biết địa phương đã mở các cơ sở dành cho việc chế tạo, thử nghiệm và tập luyện thi đấu robot tại 31 quận, huyện, nhằm khơi dậy niềm yêu thích kỹ thuật ở thanh thiếu niên và giúp các đội chuẩn bị tham gia giải đấu quốc tế.