Lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Nga, Ukraine kết thúc

Ủy viên phụ trách vấn đề nhân quyền trong Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets cho rằng đây là “bước hạ nhiệt lớn nhất kể từ năm 2022”. Theo ông, lệnh tạm dừng giao tranh này là “bước tiến quan trọng trong nỗ lực nhân đạo chung” với Nga. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ dừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga, theo đề nghị từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu Washington cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Oleshky thuộc tỉnh Kherson do Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump thúc đẩy. Theo đó, hai bên nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực tiền tuyến này để tiếp tế khẩn cấp lương thực, vật tư y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi, qua hành lang an toàn đã được chỉ định.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã kết thúc nhưng Nga và Ukraine đã nhất trí tổ chức các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại thị trấn Oleshky sau khi hai bên hoàn thành một chiến dịch nhân đạo chung trước đó. Oleshky, nằm ở bờ trái sông Dnieper, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Nguồn: https://baotintuc.vn/lenh-ngung-ban-nhan-dao-giua-nga-ukraine-ket-thuc-post1399223.html