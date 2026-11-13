Nâng cao năng lực báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa thông tin chính thống đến người dân

Củng cố lực lượng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền từ cơ sở

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, toàn Thành phố hiện có 60 báo cáo viên cấp Thành phố, hơn 1.200 báo cáo viên cấp cơ sở và gần 10.000 tuyên truyền viên nòng cốt. Đây là lực lượng giữ vai trò cầu nối, truyền tải thông tin chính thống đến Nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh dư luận xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban chuyên đề báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức nhằm đánh giá thực trạng hoạt động

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng hoạt động, đề xuất các giải pháp kiện toàn đội ngũ, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền miệng. Trong đó, chú trọng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phát huy tính chủ động và hiệu quả hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cập nhật định hướng phát triển đô thị khoa học công nghệ

Dịp này, các đại biểu còn được nghe giới thiệu chuyên đề về Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TP. Hồ Chí Minh, với định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố. Nội dung này góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cập nhật thông tin, phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.