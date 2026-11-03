Các đội tuyển trải qua 4 phần thi bao gồm: Tự giới thiệu, Kiến thức, Tiểu phẩm vui và Hùng biện. Bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp kiến thức pháp luật và y khoa chuyên sâu, các đội đã mang đến những góc nhìn đa dạng, chuyển tải hiệu quả nhiều thông tin thiết thực về tác hại của thuốc lá truyền thống lẫn thuốc lá điện tử, đồng thời khẳng định lợi ích của việc xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Các đội tuyển tranh tài sôi nổi ở phần thi sân khấu hóa nhằm chuyển tải thông điệp về môi trường quân sự không khói thuốc

Chia sẻ về ý nghĩa của hội thi, Thượng sĩ Phạm Văn Nguyên, Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5 cho biết: "Hội thi là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả được nhà trường duy trì thời gian qua. Thông qua hội thi, tôi mong muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời lan tỏa những thông điệp này tới gia đình và cộng đồng".

Đồng quan điểm trên, Thiếu úy Đỗ Thế Trọng, Trung đội Công an, Đại đội 9, Tiểu đoàn 5 bày tỏ niềm vui khi đội nhà đạt giải Ba toàn đoàn, đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia một sân chơi bổ ích. Anh mong muốn sẽ tiếp tục tuyên truyền để người thân, bạn bè xung quanh sớm từ bỏ thuốc lá, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Kết thúc các vòng tranh tài, Trung đội 3 (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2) đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký để xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn

Ở góc nhìn của một người lính trẻ, Học viên Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên ngành Công trình nhấn mạnh đến yếu tố tác phong của một quân nhân: "Trong môi trường quân đội, tác phong của người chiến sĩ là rất quan trọng. Việc hiểu biết và chủ động từ bỏ thuốc lá sẽ giúp xây dựng tác phong chuẩn chỉnh, lành mạnh để mọi người cùng học tập và làm theo".

Kết thúc các vòng tranh tài, Trung đội 3 (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2) đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký để xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.