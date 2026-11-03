CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026

VIỆT HÀ, TUẤN NGỌC, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Trường Sĩ quan Công binh vừa qua đã tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026. Hội thi quy tụ 8 đội tuyển đại diện cho các cơ quan, khoa giảng viên và các tiểu đoàn trong toàn nhà trường tham gia tranh tài.

Các đội tuyển trải qua 4 phần thi bao gồm: Tự giới thiệu, Kiến thức, Tiểu phẩm vui và Hùng biện. Bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp kiến thức pháp luật và y khoa chuyên sâu, các đội đã mang đến những góc nhìn đa dạng, chuyển tải hiệu quả nhiều thông tin thiết thực về tác hại của thuốc lá truyền thống lẫn thuốc lá điện tử, đồng thời khẳng định lợi ích của việc xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Trường Sĩ quan Công binh: Sôi nổi Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 - Ảnh 1.
Trường Sĩ quan Công binh: Sôi nổi Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 - Ảnh 2.
Trường Sĩ quan Công binh: Sôi nổi Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 - Ảnh 3.

Các đội tuyển tranh tài sôi nổi ở phần thi sân khấu hóa nhằm chuyển tải thông điệp về môi trường quân sự không khói thuốc

Chia sẻ về ý nghĩa của hội thi, Thượng sĩ Phạm Văn Nguyên, Trung đội 1, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5 cho biết: "Hội thi là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả được nhà trường duy trì thời gian qua. Thông qua hội thi, tôi mong muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời lan tỏa những thông điệp này tới gia đình và cộng đồng".

Đồng quan điểm trên, Thiếu úy Đỗ Thế Trọng, Trung đội Công an, Đại đội 9, Tiểu đoàn 5 bày tỏ niềm vui khi đội nhà đạt giải Ba toàn đoàn, đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia một sân chơi bổ ích. Anh mong muốn sẽ tiếp tục tuyên truyền để người thân, bạn bè xung quanh sớm từ bỏ thuốc lá, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Trường Sĩ quan Công binh: Sôi nổi Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 - Ảnh 4.

Kết thúc các vòng tranh tài, Trung đội 3 (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2) đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký để xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn

Ở góc nhìn của một người lính trẻ, Học viên Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên ngành Công trình nhấn mạnh đến yếu tố tác phong của một quân nhân: "Trong môi trường quân đội, tác phong của người chiến sĩ là rất quan trọng. Việc hiểu biết và chủ động từ bỏ thuốc lá sẽ giúp xây dựng tác phong chuẩn chỉnh, lành mạnh để mọi người cùng học tập và làm theo".

Kết thúc các vòng tranh tài, Trung đội 3 (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2) đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký để xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

Tin liên quan

Quân khu 7 khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Quân khu 7 khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

(HTV) - Sáng 25/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Quân khu năm 2026, với sự tham gia của 49 bí thư chi bộ tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.000 bí thư chi bộ trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Sôi nổi Hội thi của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi TP. Hồ Chí Minh

Sôi nổi Hội thi của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi TP. Hồ Chí Minh

(HTV) - Hội thi là sân chơi bổ ích giúp lực lượng an ninh cơ sở nâng cao kỹ năng thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã, khẳng định vai trò là lực lượng gần dân nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Lưu Diệc Phi hóa thân thành cô dâu, khép lại thảm đỏ Thịnh điển W 2026

Văn hóa - Giải trí 13:30 02/11/2026

(HTV) - Thịnh điển W 2026 diễn ra tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc), quy tụ hơn 30 nghệ sĩ Hoa ngữ. Sự kiện gây chú ý với thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, cùng những tạo hình nổi bật của Lưu Diệc Phi, Ngô Lỗi, Hề Mộng Dao và Âu Dương Na Na.

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Vì sao người trẻ không còn xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu? | Bản lĩnh đối mặt

Show nổi bật 15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.

Đã có 9/11 nhà ga tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương bước vào giai đoạn làm móng ngầm

Thời sự 11:57 02/11/2026

(HTV) - Nhiều nhà ga thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã bước vào giai đoạn thi công tường vây và tường dẫn. Trong đó, ga ngầm trọng điểm Tao Đàn đang dốc toàn lực đẩy nhanh tiến độ ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Sử thi Ramayana: Huyền thoại Ấn Độ lên màn ảnh rộng

Văn hóa - Giải trí 14:30 02/11/2026

(HTV) - Khai thác một trong những thiên sử thi nổi tiếng của văn hóa Ấn Độ, Sử thi Ramayana đưa khán giả bước vào thế giới của hoàng tử Rama, nàng Sita và cuộc đối đầu với quỷ vương Ravana. Với thời lượng 195 phút, tác phẩm kết hợp các yếu tố phiêu lưu, hành động và giả tưởng, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam ngày 6/11/2026.

Xem thêm