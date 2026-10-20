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Xã hội

Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

NGỌC QUÍ, HOÀN THIỆN, KIM NGỌC
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(HTV) - Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Tín ngưỡng tôn giáo nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 cho đông đảo nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị kết hợp tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí, giúp bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và xây dựng đời sống văn minh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), UBND phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhân Ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật tôn giáo

Tại hội nghị, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh đã thông tin, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Hoạt động này góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng quy định của Nhà nước.

Hỗ trợ tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân

Nhằm đưa pháp luật đi sâu vào đời sống thực tế, Ban Tổ chức còn bố trí khu vực trợ giúp pháp lý với sự tham gia tư vấn trực tiếp của các luật sư đến từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, người dân được hỗ trợ giải đáp kịp thời những vướng mắc pháp lý phát sinh, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhân Ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 1.
Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhân Ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 2.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị này, phường Bàn Cờ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xã hội văn minh và củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật trên địa bàn.

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