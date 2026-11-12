“Tự hào Thành phố mang tên Bác” - Cuộc thi sáng tạo nội dung số sắp diễn ra

Phát động cuộc thi sáng tạo nội dung số "Tự hào Thành phố mang tên Bác"

Cuộc thi sáng tạo nội dung số "Tự hào Thành phố mang tên Bác" thi do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phát động. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Chương trình hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Với chủ đề "Tự hào Thành phố mang tên Bác", cuộc thi khuyến khích người tham gia khám phá, ghi lại và chia sẻ những câu chuyện về con người, đời sống, bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống. Qua ngôn ngữ sáng tạo số, mỗi tác phẩm góp thêm góc nhìn về một TP. Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình, sáng tạo và hội nhập.

Chi tiết thông tin về cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố đến công chúng trong nước và quốc tế. Đồng thời, chương trình khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và sự gắn bó của mỗi người với Thành phố mang tên Bác.