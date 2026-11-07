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Thời sự

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường vùng cao sạt lở, giao thông chia cắt cục bộ.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 1.

Đất đá sạt xuống đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 6/11 đến rạng sáng 7/11, trên địa bàn xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại một số khu vực, gây thiệt hại về nhà ở và giao thông.

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Cao Sơn, lượng mưa đo được từ 19h ngày 6/11 đến 7h ngày 7/11 tại trạm La Pan Tẩn là 162 mm, trạm Cao Sơn PCTT là 161,4 mm.

Mưa lớn khiến 2 hộ dân tại thôn La Pan Tẩn và thôn Tả Thàng bị bùn đất, nước tràn vào nhà.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 2.

Một số nhà dân bị ảnh hưởng

Rất may, các sự cố không gây thiệt hại về người, kết cấu nhà ở và tài sản.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Tại Tỉnh lộ 154, đoạn qua thôn Pa Cheo Phìn, khoảng 60m³ đất đá sạt xuống mặt đường. Khu vực ngầm tràn thôn Ngải Phóng Chồ bị ngập sâu gần 2 m, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tuyến đường Cao Sơn - Lùng Chéng và khu vực từ thôn Sảng Lùng Chéng cũ đi thôn Sả Lùng Chéng cũ xuất hiện nhiều điểm sạt lở, với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.290 m³.

Trong khi đó, tuyến La Pan Tẩn - Mường Lum bị sạt lở, hư hỏng mặt đường trên chiều dài khoảng 60 m.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 3.
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 4.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Cao Sơn đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai phương án khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ".

Trong khi đó, tại xã Bản Liền, mưa lớn đã gây sạt lở taluy, ảnh hưởng nhà ở và các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Ông Lương Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Bản Liền cho biết, mưa lớn gây sạt lở taluy, ảnh hưởng đến 4 nhà dân.

Một số hộ bị đổ tường bao, hỏng công trình phụ, nhà bếp và chuồng trại chăn nuôi.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 5.
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 6.

Huy động lực lượng khắc phục sạt lở sau mưa lớn

Riêng tại Bắc Hà, thống kê đến trưa 7/11, toàn xã có 42 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 38 hộ bị ngập nhà; 1 hộ bị sập tường nhà và 1 hộ bị 50m3 đất đá sạt vào tường nhà.

Ngoài ra, một số diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng, có nguy cơ thiệt hại.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 7.
Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường vùng cao Lào Cai - Ảnh 8.

Mưa lớn gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông

Mưa lớn cũng khiến nhiều vị trí giao thông bị ngập, chia cắt, trong đó có khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng Công an, Quân sự cùng các đơn vị và lực lượng tại chỗ đang huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp đất đá và bảo đảm an toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng.


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