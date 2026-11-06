CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026

Thế giới
MC ZI

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã kiểm soát "mọi thứ cần phải kiểm soát" ở Iran sau 7 tháng chiến sự, khẳng định Tehran không thể triển khai chương trình hạt nhân nếu không được Washington chấp thuận.

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026- Ảnh 1.

Trước khi tổng thống Donald Trump tuyên bố, Iran đã chuyển đề xuất liên quan đến chương trình hạt nhân tới Mỹ

Israel sẽ công bố ứng viên thành lập chính phủ vào cuối tuần 

Ngày 5/11, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông sẽ chỉ định ứng viên thành lập chính phủ vào ngày 8/11. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đối thủ chính của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang nhận được sự ủng hộ từ đa số các nhà lập pháp.

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026- Ảnh 2.
Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026- Ảnh 3.

Các ứng viên tiềm năng tham gia cuộc đua thành lập chính phủ mới tại Israel

Ông Trump gặp đặc phái viên của ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp riêng với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận lớn với Mát-xcơ-va nhằm chấm dứt xung đột ở Ucraina.

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026- Ảnh 4.

Ông Trump trả lời phóng viên sau khi đã có cuộc gặp nằm ngoài lịch trình với ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026.

Danh sách tập

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Thế giới 23:48 05/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Mỹ sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD cho Israel | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 4/11/2026

Mỹ sẽ chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD cho Israel | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 4/11/2026

Thế giới 21:00 04/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina kết thúc | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 2/11/2026

Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo giữa Nga và Ucraina kết thúc | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 2/11/2026

Thế giới 22:24 02/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 2/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 10/9/2026 | Philippines: Cháy phà ở phía Tây đảo Palawan, hàng chục người mất tích

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 10/9/2026 | Philippines: Cháy phà ở phía Tây đảo Palawan, hàng chục người mất tích

Thời sự 21:00 10/09/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 10/9/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/9/2026 | Nga, Ucraina tạm dừng không kích thủ đô của nhau

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/9/2026 | Nga, Ucraina tạm dừng không kích thủ đô của nhau

Thế giới 10:41 07/09/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 6/9/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 30/8/2026 | Nỗ lực cứu hộ các nạn nhân lũ quét tại Nepal

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 30/8/2026 | Nỗ lực cứu hộ các nạn nhân lũ quét tại Nepal

Thế giới 09:58 31/08/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 30/8/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 28/8/2026| Biên giới Nepal - Trung Quốc: Nguy cơ vẫn lửng lơ sau lũ quét

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 28/8/2026| Biên giới Nepal - Trung Quốc: Nguy cơ vẫn lửng lơ sau lũ quét

Thế giới 22:00 28/08/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 28/8/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 25/8/2026| Mỹ siết trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm vào Iran

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 25/8/2026| Mỹ siết trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm vào Iran

Thời sự 16:09 26/08/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 25/8/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 18/8/2026| Nỗ lực tái lập hòa bình ở Dải Gaza

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 18/8/2026| Nỗ lực tái lập hòa bình ở Dải Gaza

Thế giới 13:14 19/08/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 18/8/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 15/8/2026| Israel tiếp tục không kích miền Nam Liban

Tin Thế giới 24 Giờ ngày 15/8/2026| Israel tiếp tục không kích miền Nam Liban

Thế giới 20:36 15/08/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 15/8/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác