Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026

Ông Trump cảnh báo cứng rắn về Iran sau bầu cử giữa kỳ

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã kiểm soát "mọi thứ cần phải kiểm soát" ở Iran sau 7 tháng chiến sự, khẳng định Tehran không thể triển khai chương trình hạt nhân nếu không được Washington chấp thuận.

Trước khi tổng thống Donald Trump tuyên bố, Iran đã chuyển đề xuất liên quan đến chương trình hạt nhân tới Mỹ

Israel sẽ công bố ứng viên thành lập chính phủ vào cuối tuần

Ngày 5/11, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông sẽ chỉ định ứng viên thành lập chính phủ vào ngày 8/11. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đối thủ chính của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang nhận được sự ủng hộ từ đa số các nhà lập pháp.

Các ứng viên tiềm năng tham gia cuộc đua thành lập chính phủ mới tại Israel

Ông Trump gặp đặc phái viên của ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc gặp riêng với đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận lớn với Mát-xcơ-va nhằm chấm dứt xung đột ở Ucraina.

Ông Trump trả lời phóng viên sau khi đã có cuộc gặp nằm ngoài lịch trình với ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 6/11/2026.