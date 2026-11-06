Philippines: Lễ hội Pintaflores tôn vinh di sản văn hóa thành phố San Carlos

Ngày 5/11, đám đông tập trung tại thành phố San Carlos, Philippines, ngắm các vũ công trong trang phục phủ đầy hoa tràn xuống đường phố nhân dịp lễ hội Pintaflores lần thứ 34.

Các nghệ sĩ biểu diễn vẽ những họa tiết hoa lên cơ thể và khoác lên mình những bộ trang phục hoa lộng lẫy.

Họ diễu hành qua các đường phố trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, rồi sau đó tập trung tại một nhà thi đấu với các tiết mục múa đặc sắc.

Đông đảo người dân tập trung tại khu vực trung tâm thành phố San Carlos, Philippines, trong lễ hội Pintaflores lần thứ 34

Các màn trình diễn tái hiện hình ảnh nhân vật Nabingka – người mang lại sự sống và bảo vệ các vùng nước cũng như môi trường tự nhiên tại khu vực này.

Alexandra Kate Tabares - vũ công tại lễ hội chia sẻ: "Đối với tôi, Pintaflores là dịp để chúng tôi tôn vinh văn hóa và truyền thống tốt đẹp của thành phố San Carlos".

Các vũ công trình diễn các tiết mục múa đặc sắc bên trong nhà thi đấu, tái hiện truyền thuyết và tôn vinh di sản văn hóa địa phương

Điểm nhấn là các màn trình diễn múa đường phố và các cuộc thi nghi thức, song hành cùng các sự kiện tôn vinh Thánh Charles Borromeo - vị thánh bảo trợ của thành phố.



