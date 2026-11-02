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Văn hóa - Giải trí

Mùa Đông ấn tượng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

ANH THƯ, ĐẠT NGUYỄN, MINH KHANG
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(HTV) - Những đợt không khí lạnh đã tạo nên khung cảnh mùa Đông ấn tượng tại huyện Hồ Trung, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc. Hai bên bờ sông Huma được bao phủ bởi lớp sương muối trắng xóa, biến cảnh quan nơi đây thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Nhiệt độ tại huyện Hồ Trung, nơi được mệnh danh là "thị trấn lạnh nhất Trung Quốc", gần đây đã giảm xuống âm 28 độ C do các đợt không khí lạnh mạnh kéo dài.

Mùa Đông ấn tượng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc - Ảnh 1.

Khung cảnh mùa Đông ấn tượng tại huyện Hồ Trung, Hắc Long Giang với hai bên bờ sông Huma được bao phủ bởi lớp sương muối trắng xóa

Vào lúc bình minh, hơi nước bốc lên từ mặt sông, trong khi những hàng liễu đỏ và bụi cây dọc hai bên bờ được bao phủ bởi lớp sương giá kết tinh, tạo nên khung cảnh đẹp lung linh.

Mùa Đông ấn tượng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc - Ảnh 2.

Hơi nước bốc lên từ mặt sông không đóng băng, kết hợp với những nhành cây ven bờ được bao phủ bởi lớp sương giá kết tinh lung linh

Cảnh quan sương muối từ lâu đã là điểm nổi bật trong hoạt động du lịch băng tuyết tại địa phương. Khi đến đây, du khách còn có thể ngắm nhìn dòng sông không đóng băng, những hàng liễu đỏ phủ tuyết và trải nghiệm nhiều hoạt động mùa đông đa dạng.

Mùa Đông ấn tượng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc - Ảnh 3.

Toàn cảnh những hàng cây ngập trong sắc trắng của sương muối tại nơi được mệnh danh là “thị trấn lạnh nhất Trung Quốc”

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