CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Mỹ cảnh báo về vũ khí năng lượng định hướng trong không gian của Trung Quốc

TTXVN
Theo dõi HTV trên Google News

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cảnh báo Trung Quốc có thể triển khai vũ khí năng lượng định hướng trên quỹ đạo vào cuối thập niên 2020, mở rộng năng lực chống vệ tinh và đặt ra mối đe dọa mới đối với các hệ thống liên lạc, trinh sát và cảnh báo từ không gian.

Theo một báo cáo mới của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) được chuyên trang quân sự TWZ dẫn lại, đến cuối thập niên này, Trung Quốc có thể đe dọa các vệ tinh bằng vũ khí năng lượng định hướng đặt trong không gian.

Điều này sẽ bổ sung một năng lực chống vệ tinh (ASAT) mới nguy hiểm vào kho vũ khí của Bắc Kinh, vốn đã bao gồm vũ khí năng lượng định hướng đặt trên mặt đất, có khả năng gây gián đoạn, làm suy giảm năng lực hoặc gây hư hại cho vệ tinh.

Báo cáo không mật nêu trên được DIA công bố chủ yếu dựa trên thông tin nguồn mở, với thời điểm chốt dữ liệu là tháng 7, những đã cung cấp thêm một góc nhìn về những gì sắp tới, trong bối cảnh nguy cơ xung đột trong không gian ngày càng gia tăng.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh Mỹ ngày càng công khai hơn về năng lực chống vệ tinh của mình như vào tháng trước, các quan chức quân sự Mỹ lần đầu thừa nhận Mỹ có vũ khí trên quỹ đạo.

Báo cáo mang tên Những thách thức đối với an ninh trong không gian giải thích: “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có lẽ coi vũ khí năng lượng định hướng là những hệ thống đối kháng không gian lý tưởng, bởi chúng có thể gây ra cả những tác động có thể khôi phục lẫn không thể khôi phục đối với vệ tinh”.

Theo báo cáo, “đến cuối những năm 2020, Trung Quốc có thể triển khai các hệ thống năng lượng định hướng trong không gian và các hệ thống năng lượng định hướng công suất cao hơn trên mặt đất, có khả năng đe dọa vệ tinh ở những quỹ đạo cao hơn”.

Báo cáo không cung cấp thông tin cụ thể về việc Trung Quốc đang phát triển laser, vi sóng công suất cao, chùm hạt hay sự kết hợp của những năng lực này.

Dù ít chi tiết, nhưng báo cáo nhắc lại thực tế rằng giới học thuật Trung Quốc đã nghiên cứu hướng tới vũ khí đặt trong không gian từ nhiều năm qua.

DIA giải thích: “Ít nhất từ năm 2006, các học giả có liên hệ với chính phủ (Trung Quốc) đã nghiên cứu những công nghệ kỹ thuật hàng không vũ trụ liên quan đến vũ khí động năng đặt trong không gian, một loại vũ khí được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển hoặc trên không từ quỹ đạo. Nghiên cứu của Trung Quốc về vũ khí động năng đặt trong không gian bao gồm các phương pháp tái nhập khí quyển, tách tải trọng, phương tiện mang và quỹ đạo chuyển tiếp phục vụ mục đích nhắm mục tiêu”.

Theo DIA, phần lớn học thuyết chống vệ tinh của PLA “mô tả các hệ thống này là công cụ răn đe hữu ích nhằm ngăn sự can dự từ bên ngoài vào một cuộc xung đột khu vực hoặc là phương thức kiểm soát sự leo thang xung đột”.

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc lựa chọn ra đòn trước, một trong những mục tiêu đầu tiên và chủ yếu sẽ là các vệ tinh mà Mỹ cùng đồng minh dựa vào để thực hiện hoạt động cảm biến và liên lạc từ không gian.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng hay bình luận về báo cáo nêu trên của DIA, nhưng Trung Quốc từng bác bỏ cảnh báo tương tực của Mỹ.

Hồi tháng 8/2026, Tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, cảnh báo Trung Quốc đã sở hữu tên lửa chống vệ tinh, laser mặt đất, thiết bị gây nhiễu và các vệ tinh đa dụng có khả năng cơ động. Ông cho rằng những năng lực này có thể làm suy yếu ưu thế không gian của Washington, đồng thời tạo lợi thế cho Bắc Kinh về cơ động và hậu cần trên quỹ đạo.

Trung Quốc bác bỏ những cảnh báo trên, cho rằng Mỹ đang thổi phồng mối đe dọa trong khi thúc đẩy các chương trình quân sự không gian riêng, trong đó có sáng kiến phòng thủ tên lửa Vòm Vàng.

Theo The EurAsian Times, tháng 9/2026, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tuyên bố Washington đã sở hữu các hệ thống vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chủng loại hay thông số kỹ thuật của những vũ khí này.

Bắc Kinh sau đó cáo buộc Washington chuẩn bị chiến tranh ngoài không gian, cảnh báo nguy cơ biến khu vực này thành chiến trường và kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang mới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/my-canh-bao-ve-vu-khi-nang-luong-dinh-huong-trong-khong-gian-cua-trung-quoc-post1398623.html

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

Văn hóa - Giải trí 10:10 30/10/2026

(HTV) - BIGBANG sẽ kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly trong một sân khấu đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Lễ trao giải năm nay còn quy tụ nhóm nhạc Panic, nghệ sĩ đương đại Lee Bae và nhiều tên tuổi K-pop, mở ra những màn kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 08:04 30/10/2026

(HTV) - Âm nhạc góp phần tạo nên sức sống cho nghệ thuật múa rối nước, từ việc dẫn dắt câu chuyện đến truyền tải cảm xúc của nhân vật. Trong Sắc màu Việt Nam, nghệ sĩ Đức Quang chia sẻ về vai trò của âm nhạc truyền thống và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản dân tộc.

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:08 30/10/2026

(HTV) - Từ ô ăn quan, kéo co đến nhảy sạp, trò chơi dân gian không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn khám phá giá trị truyền thống và cách đưa những trò chơi quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

Đời sống 19:11 29/10/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông và xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Xem thêm