Bạo lực bùng phát ở bang Sinaloa giữa lực lượng an ninh Mexico và các băng đảng ma túy, sau khi nhà chức trách bắt giữ trùm tội phạm ma túy Meza Flores, còn được biết đến với biệt danh “El Chapo Isidro”.

Vụ bắt giữ diễn ra vào tối 20/11 (theo giờ địa phương), trong một chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm thuộc Quân đội Mexico, Vệ binh Quốc gia. Ngoài ra có sự phối hợp giữa tình báo Mỹ và Mexico.

Bị bắt cùng Meza Flores là hai thủ lĩnh khác thuộc Beltrán Leyva, tổ chức buôn bán ma túy của hắn.

Lực lượng đặc nhiệm Mexico áp giải trùm ma túy Meza Flores ("El Chapo Isidro") cùng đồng phạm sau chiến dịch truy quét quy mô lớn tối 20/11

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết Meza Flores và người anh em họ, có biệt danh “Serafín”, đã bị đưa đến thủ đô Mexico City vào rạng sáng 21/11 và bàn giao cho Văn phòng Công tố chuyên trách về tội phạm có tổ chức.

Meza Flores nằm trong danh sách 10 đối tượng truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Chính phủ Mỹ từng treo thưởng 5 triệu đô la cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ hắn.

Binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mexico tăng cường tuần tra, thắt chặt an ninh sau khi Meza Flores và các thủ lĩnh băng đảng bị đưa về thủ đô Mexico City

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong hơn 20 năm qua, Meza Flores đã buôn lậu một lượng lớn heroin, ma túy đá, cocaine và cần sa vào Mỹ.