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Thể thao

Messi lần đầu giành Chiếc giày vàng MLS hai mùa liên tiếp

THIÊN BÌNH
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Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) hai mùa liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới.

Messi lần đầu giành Chiếc giày vàng MLS hai mùa liên tiếp - Ảnh 1.

Messi lần đầu giành Chiếc giày vàng MLS hai mùa liên tiếp (Ảnh: MLS)

Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn tại MLS khi giành Chiếc giày vàng 2026 với 26 bàn thắng sau 31 trận đấu ở mùa giải chính. Thành tích này giúp tiền đạo Inter Miami vượt qua Petar Musa của FC Dallas, người ghi 22 bàn, và Sam Surridge của Nashville SC với 21 bàn.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên đạt thành tích này kể từ khi giải đấu ra đời. Messi cũng là cầu thủ thứ sáu trong lịch sử MLS có ít nhất hai lần giành Chiếc giày vàng.

Ngoài khả năng ghi bàn, tiền đạo người Argentina còn đóng góp 17 kiến tạo, nâng tổng số lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng lên 43. Trong mùa giải 2026, Messi đứng đầu giải đấu ở cả số bàn thắng và tổng đóng góp vào bàn thắng.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023, Messi đã góp phần giúp đội bóng giành Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và chức vô địch MLS Cup 2025. Ở tuổi 39, anh tiếp tục là một trong những nhân tố nổi bật của bóng đá Mỹ.

Nguồn: MLS

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