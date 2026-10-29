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Thể thao

Messi không ghi bàn, Inter Miami thoát thua phút 90

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Inter Miami hòa FC Cincinnati 2-2 nhờ bàn thắng ở phút 90 của Riquelme Fillipi, trong trận đấu Lionel Messi không ghi bàn. Kết quả khiến đội bóng của Messi rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng miền Đông MLS, trước cuộc đối đầu quan trọng với New England Revolution vào ngày 2/11.

Inter Miami thoát thua sau màn rượt đuổi tỷ số

Inter Miami mở tỷ số ở phút 61 nhờ pha lập công của Luis Suárez. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể duy trì lợi thế khi FC Cincinnati liên tiếp ghi bàn trong những phút cuối trận.

Phút 80, Kenji Mboma Dem gỡ hòa cho Cincinnati. Sáu phút sau, Samuel Gidi ghi bàn sau một pha phản công, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1 và đứng trước cơ hội giành chiến thắng bất ngờ.

Messi không ghi bàn, Inter Miami thoát thua phút 90- Ảnh 1.

Inter Miami chỉ tránh được thất bại ở phút 90 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Riquelme Fillipi dứt điểm thành công từ phía trái vòng cấm, ghi bàn đầu tiên tại MLS và giúp Inter Miami ấn định tỷ số hòa 2-2. Vị trí ghi bàn của Fillipi gần giống khu vực Suárez đã lập công trước đó.

Messi không ghi bàn, Inter Miami thoát thua phút 90- Ảnh 2.

Lionel Messi không thể tạo ra khác biệt trên hàng công Inter Miami (Ảnh: Reuters)

Ở những phút bù giờ, Evander có cơ hội giúp Cincinnati giành trọn 3 điểm với cú sút từ khu vực gần chấm phạt đền. Tuy nhiên, hậu vệ Ian Fray kịp thời chắn bóng, bảo toàn kết quả hòa cho Inter Miami. 

Inter Miami đối mặt trận quyết định với New England

Trận hòa khiến Inter Miami rơi xuống vị trí thứ ba tại bảng miền Đông sau khi New England Revolution đánh bại Red Bull New York với tỷ số 3-2. New England hiện có 58 điểm, nhiều hơn Inter Miami 2 điểm. Cả hai đội đều còn hai trận đấu ở mùa giải chính.  

Đáng chú ý, Inter Miami sẽ làm khách trên sân New England vào ngày 2/11. 

Messi không ghi bàn, Inter Miami thoát thua phút 90- Ảnh 3.
Messi không ghi bàn, Inter Miami thoát thua phút 90- Ảnh 4.

Trận đấu này có thể quyết định cuộc đua giành vị trí thứ hai miền Đông và ảnh hưởng đến thứ hạng của hai đội tại vòng play-off MLS Cup (Ảnh: AP)

Đây là trận áp chót của Inter Miami tại mùa giải chính. Đội bóng của Messi sẽ khép lại giai đoạn này bằng trận đấu trên sân nhà gặp Charlotte vào ngày 7/11.

Trước trận đấu với Cincinnati, MLS cũng công bố Cincinnati sẽ làm khách trên sân Inter Miami vào ngày 19/2 năm sau, trong khuôn khổ Sprint Season. Đây là mùa giải rút gọn đóng vai trò chuyển tiếp giữa lịch thi đấu hiện tại và hệ thống lịch mới dự kiến bắt đầu vào tháng 7/2027.

Nguồn tin: AP 

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