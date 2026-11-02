Messi lập công, giúp Inter Miami lội ngược dòng

Mới đây, tại bang Massachusetts, Lionel Messi cùng các đồng đội bước vào cuộc chạm trán với New England Revolution trong thế trận giằng co. Trong hiệp một, thủ môn Dayne St. Clair của đội khách có hai pha cứu thua. Ở phía đối diện, thủ thành Matt Turner cũng cản phá thành công một cú sút. Tính cả trận, mỗi thủ môn đều có tổng cộng 3 pha cứu thua.

Lionel Messi (trái) tranh bóng với hậu vệ Joshua Wynder của New England Revolution trong hiệp một (Ảnh: AP)

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 53. Đây là bàn thắng thứ hai của Gazdag sau 11 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Pha bóng này giúp cầu thủ 18 tuổi Miller có pha kiến tạo thứ 9 trong mùa. Đồng đội Feingold cũng đã có pha kiến tạo thứ 5.

Tiền vệ Dániel Gazdag (bên trái) dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho New England Revolution (Ảnh: AP)



Ở phút 69, Lionel Messi và Telasco Segovia kiến tạo để Germán Berterame ghi bàn gỡ hòa 1-1. Nhờ đó, Berterame cán mốc ghi 10 bàn và 10 pha kiến tạo ngay mùa đầu tiên tại MLS. Với Messi, đây là lần đầu anh góp công vào bàn thắng sau ba trận liên tiếp.

Tiền đạo Germán Berterame (bên trái) ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau pha kiến tạo của Lionel Messi và Telasco Segovia (Ảnh: AP)

Đến phút 83, siêu sao người Argentina trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Người chuyền bóng để Messi lập công tiếp tục là tiền vệ Segovia. Màn tỏa sáng này giúp Inter Miami ngược dòng giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Messi đưa Inter Miami vươn lên nhì bảng xếp hạng miền Đông tại MLS 2026

Bàn thắng vừa qua giúp Messi dẫn đầu danh sách vua phá lưới MLS với 26 pha lập công. Chân sút người Argentina cũng đứng đồng hạng nhì giải đấu với 16 đường kiến tạo. Xét về tổng số bàn thắng và kiến tạo, Messi đang dẫn đầu toàn giải với 42 lần, bỏ xa các đối thủ phía sau tới 9 lần.

Sau chiến thắng, Inter Miami đã lội ngược dòng đưa đội bóng vươn lên ngôi nhì bảng xếp hạng miền Đông tại MLS 2026. Đội bóng hiện có 16 trận thắng, 6 trận thua và 11 trận hòa. Inter Miami vượt qua New England Revolution với 18 trận thắng, 11 trận thua, 4 trận hòa. Giai đoạn tính điểm của mùa giải MLS hiện chỉ còn một vòng đấu cuối cùng.

Lionel Messi ăn mừng bàn thắng giúp Inter Miami lội ngược dòng (Ảnh: AP)

Đây là chiến thắng lần thứ 10 tại sân khách của Inter Miami ở mùa giải năm nay. Họ nhiều hơn mọi đội bóng khác tại giải có ít nhất 3 trận thắng trên sân khách. Thành tích trong chuyến du đấu của toàn đội hiện đạt 10 trận thắng, 4 trận thua và 3 trận hòa.

Ngược lại, với New England Revolution, thất bại này đã chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng của đội. Hiện tại, đội bóng có 11 trận thắng, 4 trận thua và 2 trận hòa trên sân nhà. Trước đó, ở lần chạm trán vào cuối tháng 4 tại Miami, hai đội từng hòa nhau 1-1.

Nguồn tin: AP