Manchester United chính thức sa thải Michael Carrick sau chuỗi thành tích thảm họa

Chuỗi thành tích bết bát khiến Carrick mất ghế

Theo Reuters, Manchester United chỉ giành được 3 chiến thắng trong 15 trận trên mọi đấu trường dưới thời Michael Carrick mùa này, trong đó chỉ có một chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng đấu, đội bóng đứng thứ 18 với 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng một điểm.

HLV Michael Carrick chính thức bị Manchester United sa thải (Ảnh: Reuters)



Trong thông báo trên trang chủ, Manchester United cho biết quyết định thay đổi HLV được đưa ra sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, với mục tiêu đưa đội bóng trở lại đúng với tham vọng đề ra.

Áp lực dành cho Carrick gia tăng sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước Bournemouth. Dù được trao thêm cơ hội, ông không thể giúp đội bóng cải thiện tình hình. Manchester United tiếp tục để thua Chelsea 0-2, trước khi bị Aston Villa cầm hòa 4-4 dù ghi hai bàn trong thời gian bù giờ.

Trước đó, Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 1, sau khi Ruben Amorim bị sa thải (Ảnh: Reuters)

Sau giai đoạn đầu thành công với 11 chiến thắng trong 16 trận, giúp Manchester United vươn lên vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League, chiến lược gia 45 tuổi không thể duy trì đà tiến bộ ở mùa giải mới.

Mauricio Pochettino được nhắc đến cho vị trí kế nhiệm

Theo truyền thông Anh được Reuters dẫn lại, HLV trưởng đội tuyển nam Mỹ Mauricio Pochettino đã đồng ý tiếp quản vị trí còn bỏ trống tại Old Trafford. Chiến lược gia người Argentina từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea, đồng thời được đánh giá là một trong những HLV giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh.

Carrick trở thành cái tên tiếp theo rời ghế nóng tại Old Trafford (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Pochettino dự kiến vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong các trận tứ kết CONCACAF Nations League sắp tới. Điều này có thể khiến ông có ít thời gian chuẩn bị trước trận đấu đầu tiên nếu chính thức nhận nhiệm vụ tại Manchester United.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, Manchester United sẽ đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Anfield của đối thủ Liverpool. Đội bóng cũng đang tìm kiếm HLV trưởng chính thức, sau khi Carrick trở thành cái tên tiếp theo rời ghế nóng tại Old Trafford kể từ thời Sir Alex Ferguson.

Nguồn tin: Reuters