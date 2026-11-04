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Thể thao

Champions League: PSG lập kỷ lục, Manchester United ngược dòng hạ Roma

THIÊN BÌNH
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PSG thắng Villarreal 6-0 với màn khởi đầu bùng nổ, trong khi Manchester United tạo nên cuộc ngược dòng đáng chú ý trước AS Roma ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026–2027.

Champions League: PSG lập kỷ lục, Manchester United ngược dòng hạ Roma - Ảnh 1.

PSG gây ấn tượng khi đánh bại Villarreal với tỉ số 6-0 ngay trên sân khách (Ảnh: Reuters)

Loạt trận Champions League rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam) chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Trong đó, PSG gây ấn tượng khi đánh bại Villarreal với tỉ số 6-0 ngay trên sân khách.

Đội bóng Pháp ghi bốn bàn chỉ trong 17 phút đầu trận. João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu và Fabián Ruiz lần lượt lập công. Sau giờ nghỉ, Ruiz ghi thêm bàn thắng, trước khi PSG hoàn tất chiến thắng cách biệt.

Theo Reuters, PSG trở thành đội bóng ghi bốn bàn nhanh nhất trong một trận đấu Champions League. Chiến thắng này giúp đại diện nước Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm.

Champions League: PSG lập kỷ lục, Manchester United ngược dòng hạ Roma - Ảnh 2.

Manchester United cũng có màn trình diễn đáng chú ý tại Old Trafford (Ảnh: Reuters)

Tại Old Trafford, Manchester United cũng có màn trình diễn đáng chú ý. Đội chủ nhà bị Roma dẫn trước 0-2 sau các pha lập công của Matías Soulé ở phút 11 và Donyell Malen trên chấm phạt đền ở phút 18.

Tuy nhiên, Manchester United đã thay đổi cục diện trong hiệp hai. Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt ở phút 58 bằng quả phạt đền được thực hiện lại. Sau đó, Matheus Cunha ghi hai bàn liên tiếp ở phút 83 và 86, giúp đội chủ nhà thắng ngược 3-2.

Dù vậy, Cunha không thể kết thúc trận đấu trọn vẹn. Tiền đạo người Brazil nhận thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ và phải rời sân.

Champions League: PSG lập kỷ lục, Manchester United ngược dòng hạ Roma - Ảnh 3.

Bayern Munich thắng Atletico Madrid 2-0 (Ảnh: Reuters)

Ở những trận đấu khác, Bayern Munich thắng Atletico Madrid 2-0 nhờ các bàn thắng của Lennart Karl và Konrad Laimer. Barcelona vượt qua Aston Villa 3-0, còn Inter Milan đánh bại Feyenoord 3-0.

Các kết quả còn lại gồm: Galatasaray thắng Stuttgart 2-0, Sporting CP thắng Shakhtar Donetsk 1-0, LASK thắng Slovan Bratislava 4-0 và Bodø/Glimt hòa Lille 0-0.

Lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League tiếp tục diễn ra trong ngày 4/11, với các cặp đấu đáng chú ý như Real Madrid gặp AEK Athens, Liverpool làm khách trên sân Fenerbahçe và Manchester City đối đầu Leipzig.

Nguồn: Reuters

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