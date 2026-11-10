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Thể thao

Manchester United cân nhắc sa thải HLV Michael Carrick

THIÊN BÌNH, BẢO QUYÊN
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Ban lãnh đạo Manchester United đang nghiêng về phương án chấm dứt hợp đồng với HLV Michael Carrick sau chuỗi kết quả khiến đội bóng rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" Ngoại hạng Anh. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã cân nhắc Mauricio Pochettino và Eddie Howe thay cho Michael Carrick.

Manchester United đánh giá về chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick

Ông Jason Wilcox - Giám đốc bóng đá của Manchester United chủ trì quá trình đánh giá toàn diện chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick tại sân Old Trafford. Ông Wilcox đã tham vấn với Giám đốc điều hành Omar Berrada trước khi đệ trình khuyến nghị cuối cùng lên tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, người nắm quyền quyết định cao nhất về chính sách thể thao của câu lạc bộ.

Manchester United cân nhắc sa thải HLV Michael Carrick - Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Manchester United cân nhắc sa thải HLV Michael Carrick (Ảnh: The Guardian)

Trước đó, vị trí của chiến lược gia người Anh từng bị lung lay sau thất bại 0-3 trước Bournemouth vào ngày 25/10. Trong cuộc họp ngay ngày hôm sau tại trung tâm huấn luyện, ông Wilcox và ông Berrada đã quyết định trao thêm cơ hội cho Carrick ở 3 trận đấu tiếp theo gặp Chelsea, AS Roma và Aston Villa. 

Tuy nhiên, thành tích thắng 1, hòa 1 và thua 1 cùng lối chơi thiếu ổn định trong chuỗi trận này không đủ để thuyết phục giới chủ "Quỷ đỏ". Tính từ đầu mùa, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng sau 15 trận trên mọi đấu trường.

Mauricio Pochettino và Eddie Howe nằm trong tầm ngắm của Manchester United

Trước tình hình chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick lung lay, bộ phận tuyển trạch của Manchester United đã lên danh sách các phương án kế nhiệm. Nổi bật nhất là đương kim HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mỹ Mauricio Pochettino. Hiện tại, ông đã sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị chuyển tới dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Bên cạnh Pochettino, cựu HLV trưởng Newcastle là Eddie Howe cũng nằm trong tầm ngắm của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Chiến lược gia người Anh hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi rời Newcastle. Theo nhiều nguồn tin, Eddie Howe sẽ cân nhắc tái xuất nếu nhận được lời mời chính thức từ Manchester United.

Nguồn tin: The Guardian

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