Huyền Chi đảm nhận hai vai diễn khác biệt

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Huyền Chi đảm nhận hai vai diễn khác biệt

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" có sự tham gia của Huyền Chi trong hai vai vẹt và cá sấu mẹ. Đây là thử thách đòi hỏi khả năng biến hóa giọng nói để tạo sự khác biệt giữa các nhân vật.

Huyền Chi là diễn viên lồng tiếng từng tham gia nhiều tác phẩm quen thuộc. Trong đó có "Thủ lĩnh thẻ bài", "Thám tử lừng danh Conan" và "Doraemon".

Với kinh nghiệm thể hiện nhiều dạng nhân vật, cô có khả năng chuyển đổi giữa những sắc thái giọng nói khác nhau. Một bên là nét dịu dàng, đáng yêu; bên còn lại có thể mạnh mẽ và cá tính hơn. Vì vậy, việc đảm nhận hai vai trong cùng bộ phim tiếp tục tạo cơ hội để nữ diễn viên phát huy sở trường.

Hồ Tiến Đạt kết hợp lồng tiếng và âm nhạc

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Hồ Tiến Đạt kết hợp lồng tiếng và âm nhạc

Diễn viên lồng tiếng Hồ Tiến Đạt đảm nhận vai chim hồng hạc. Anh từng góp giọng trong nhiều thương hiệu hoạt hình và anime như "Thám tử lừng danh Conan", "Doraemon", "7 viên ngọc Rồng", "Pokémon" và "One punch man".

Đặc biệt, nhân vật lần này mang đến yêu cầu thể hiện khá thú vị. Hồ Tiến Đạt cho biết đã khá lâu anh mới có dịp đảm nhận một vai diễn vừa phải ca hát, vừa thể hiện phong thái của một nhạc trưởng.

Do đó, nam diễn viên cần kết hợp kỹ năng lồng tiếng với khả năng âm nhạc. Anh không chỉ truyền tải lời thoại mà còn phải tạo được phong thái riêng cho nhân vật.

Trần Vũ hóa thân thành nhân vật Hải Mã

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Trần Vũ tiếp tục phát huy kinh nghiệm

Trong khi đó, Trần Vũ hóa thân thành nhân vật Hải Mã. Anh từng tham gia lồng tiếng cho "Thám tử lừng danh Conan", "Làng Xì Trum", "One piece" và "Pokémon".

Những trải nghiệm trước đây giúp nam diễn viên tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất bằng giọng nói. Mỗi nhân vật đều có đặc điểm và sắc thái riêng. Vì vậy, người lồng tiếng cần tìm được cách thể hiện phù hợp với hình ảnh trên màn ảnh.

Sự góp mặt của Huyền Chi, Hồ Tiến Đạt và Trần Vũ bổ sung nhiều màu sắc cho phiên bản tiếng Việt. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của các diễn viên góp phần tạo nên sự đa dạng trong cách xây dựng thế giới nhân vật.

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/11/2026.