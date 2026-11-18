DatKaa khám phá khả năng diễn xuất bằng giọng nói

Ma mút con vượt kỷ băng hà: DatKaa khám phá khả năng diễn xuất bằng giọng nói

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" là dự án giúp ca sĩ DatKaa thử sức với lĩnh vực lồng tiếng hoạt hình. Đây vốn là công việc anh yêu thích nhưng chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm.

Chủ nhân bản hit Hạ còn vương nắng cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở việc đọc lời thoại. Thay vào đó, những phân đoạn ca hát mới thực sự đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Khác với khi trình diễn các sản phẩm âm nhạc cá nhân, DatKaa phải điều chỉnh cách hát theo tính cách và màu sắc riêng của nhân vật. Anh không thể chỉ sử dụng chất giọng quen thuộc mà cần tìm cách thể hiện phù hợp với thế giới hoạt hình.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc biểu diễn âm nhạc và lồng tiếng. Người nghệ sĩ phải đặt mình vào nhân vật, thay vì chỉ thể hiện cá tính âm nhạc của bản thân.

Phát Huy T4 vào vai Philipp, ông hoàng ca nhạc kỷ bằng hà

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Phát Huy T4 trân trọng chất giọng quê hương

Với Phát Huy T4, bộ phim mang đến một trải nghiệm đáng nhớ. Nam ca sĩ đã dành thời gian luyện giọng, tập thoại và xem phim để tìm hiểu nhân vật trước khi bước vào phòng thu.

Điều khiến anh vui và tự hào nhất là được sử dụng chính chất giọng tự nhiên của mình. Phát Huy T4 tiết lộ từng được nhận xét có giọng nói khá đặc biệt, thậm chí khó nghe. Tuy nhiên, anh luôn trân trọng âm sắc ấy vì đó là giọng nói gắn bó với quê hương và gia đình.

Vì vậy, cơ hội thể hiện nhân vật hoạt hình bằng giọng nói vốn có mang ý nghĩa riêng với nam ca sĩ. Anh xem đây là dịp khám phá lĩnh vực mới mà vẫn giữ được nét cá nhân.

Ngọc Tưởng lần đầu tham gia lồng tiếng phim hoạt hình

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Ngọc Tưởng lần đầu bước vào phòng thu

Diễn viên Ngọc Tưởng cũng lần đầu tham gia lồng tiếng hoạt hình. Anh thừa nhận không tránh khỏi hồi hộp khi bắt đầu công việc.

Trước đây, mỗi lần xem phim hoạt hình tại rạp, nam diễn viên thường ấn tượng với khả năng thể hiện của các đồng nghiệp. Anh cũng mong có ngày được trải nghiệm công việc này.

Do đó, khi nhận lời mời tham gia dự án, Ngọc Tưởng vừa hào hứng vừa có những lo lắng. Nam diễn viên hy vọng nỗ lực của mình sẽ được khán giả đón nhận.

Sự tham gia của ba nghệ sĩ cho thấy sức hút của công việc lồng tiếng đối với những người hoạt động ở nhiều lĩnh vực. "Ma mút con vượt kỷ băng hà" khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 20/11/2026.