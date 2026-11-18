Ông Minh muốn bán nhà nửa giá thị trường cho bà Phụng

Nhà bạc tỷ: Lời đề nghị bất ngờ dành cho bà Phụng

"Nhà bạc tỷ" đang được phát sóng trên Khung phim Việt đặc sắc trên HTV. Việc ông Minh muốn bán căn nhà gây ra "cơn địa chấn" với bà Phụng. Ông còn quyết bán với giá ưu đãi vì mang ơn bà Phụng từng cứu sống mình.

Tuy nhiên, ông Minh mới chia sẻ dự định này với con dâu là Thư. Ông dặn cô giữ kín chuyện, không nói với chồng. Dù không hoàn toàn đồng tình, Thư cũng không tiện phản đối cha chồng.

Dù ai cũng muốn có nhà của mình, nhưng mỗi thành viên trong gia đình bà Phụng lại có một tâm thế khác nhau trước tin ông Minh muốn bán nhà cho họ

Trong khi đó, bà Phụng càng trở nên đăm chiêu hơn, vì việc xoay sở tiền mua nhà không phải dễ. Bà còn mua vé số với số lượng nhiều mỗi ngày. Cuối cùng, bà nói thật với cô con đầu Phú về đề nghị của ông Minh.

Phú suy nghĩ nhưng không tỏ ra quá quan tâm đến chuyện tiền tỷ. Đêm đó, Phú, Hòa và Đông cùng bàn luận về tin ông Minh bán nhà. Ngoài Hòa, không ai thể hiện quyết tâm như cô.

Vì vậy, Hòa tìm đến ông Minh và đề nghị ông viết cam kết. Cô muốn lời hứa bán nhà không chỉ dừng lại ở lời nói. Yêu cầu này khiến ông Minh bất ngờ.

Nhà bạc tỷ: Cuộc gặp định mệnh của Hòa và cô chị "đào nhậu"

Ở một diễn biến khác, Hòa vừa trải qua xung đột với Kay. Dù cuối cùng "chiến thắng" thuộc về mình, nhưng Hòa lại không cảm thấy thực sự thoải mái. Ông Hoàng khi trả tiền cho Hòa đã nói "Kay đã sai, nhưng cháu cũng không hoàn toàn đúng". Mặt khác, việc lại thất nghiệp khiến cho ước mơ kiếm tiền mua nhà của Hòa càng thêm xa vời.

Đúng lúc tuyệt vọng, cô tình cờ gặp lại Hà, người chị quen biết từ thời sinh viên. Hà hoàn toàn thay đổi. Hòa rất kinh ngạc khi nghe đàn chị tiết lộ về công việc "đào nhậu". Thế nhưng, số tiền Hà kiếm được cũng như sự lột xác của Hà lại khiến Hòa nghĩ ngợi. Cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn lối đi nào cho nhân vật Hòa?

"Nhà bạc tỷ" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư trên kênh HTV7.