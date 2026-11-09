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Xã hội

Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030 (Kế hoạch), nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại, góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Công tác phòng, chống thiên tai cần được chủ động triển khai nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra

Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai bảo đảm đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, phấn đấu 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin, hiểu biết kỹ năng phòng, tránh thiên tai. Đồng thời, kiện toàn lực lượng phòng, chống thiên tai theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, được đào tạo, trang bị phương tiện, thiết bị tiên tiến, hiện đại.

Đáng chú ý, Kế hoạch yêu cầu hiện đại hóa năng lực theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; phấn đấu tự động hóa trên 95% các trạm khí tượng, đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao và hơn 40% các trạm đo lưu lượng. Nâng cao chất lượng dự báo, bảo đảm dự báo đủ độ tin cậy trước 3-5 ngày đối với bão, 2-3 ngày đối với áp thấp nhiệt đới; rà soát, cập nhật bản đồ cảnh báo tại 100% khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; lắp đặt hệ thống giám sát tại 100% khu vực trọng điểm, xung yếu. Kế hoạch cũng đề ra 8 nhóm giải pháp, gồm: hoàn thiện pháp luật; nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng; tăng cường năng lực lực lượng phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo; rà soát quy hoạch, phương án ứng phó thiên tai; ứng dụng khoa học, công nghệ; hợp tác quốc tế và đầu tư công trình phòng, chống thiên tai.

Trong đó, kế hoạch yêu cầu chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ hiện đại, chuyển từ dự báo hiện tượng sang dự báo tác động; xây dựng, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, công trình chống sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn; chủ động di dời dân cư khỏi vùng nguy cơ cao, tăng cường cảnh báo sớm, diễn tập phương án ứng phó và triển khai tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nguồn: Báo Nhân dân

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