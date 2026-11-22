Tại Gaza, trẻ em Palestine tập trung để tham dự Liên hoan phim thiếu nhi lần thứ hai, phần nào giúp các em vơi đi nỗi buồn và mất mát. Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Quốc tế về Quyền trẻ em 20/11 hằng năm do Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

Các em nhỏ hào hứng theo dõi tiết mục múa truyền thống trong khuôn khổ Liên hoan "Những ngày phim dành cho trẻ em Gaza", giúp các em phần nào vơi đi nỗi buồn sau chiến tranh

Nhằm xoa dịu nỗi đau do chiến tranh và sự tàn phá gây ra, đồng thời hỗ trợ những trẻ em đã mất đi người thân, ý tưởng về liên hoan "Những ngày phim dành cho trẻ em Gaza" đã ra đời.

Ông Khamis Al-Mashharawi - Tổng giám đốc Quỹ Al-Mashharawi tại Dải Gaza chia sẻ: "Chiến tranh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng trẻ em Gaza. Các em đang phải sống trong tình trạng thiếu điện, không còn nhà cửa, hay không gian vui chơi giải trí. Những buổi chiếu phim thế này có thể giúp các em vượt qua cảm giác buồn bã, mất mát, bất an, bằng cách hướng các em đến việc xây dựng một ước mơ mới và một cuộc sống mới".

Trẻ em Palestine chăm chú theo dõi màn chiếu phim ngoài trời tại một khu lán trại ở Gaza nhân Ngày Quốc tế về Quyền trẻ em 20/11

Liên hoan phim được tổ chức tại tất cả các khu vực có thể tiếp cận được ở Dải Gaza, hướng đến nhóm thiếu nhi từ 9 đến 14 tuổi - Những đối tượng cần được hỗ trợ về tâm lý và xã hội nhiều nhất sau chiến tranh.