Lập hồ sơ bảo tồn và xếp hạng di tích cho Đình An Lạc

Đình An Lạc, nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử

Gắn liền với quá trình khai hoang, lập ấp của vùng đất Bình Chánh - Bình Tân trước đây, Đình An Lạc có lịch sử hình thành hơn 170 năm. Đây là nơi thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, đồng thời là không gian sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Không chỉ mang giá trị về lịch sử và tín ngưỡng, ngôi đình còn gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến, nơi đây từng là cơ sở che chở, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật tại cửa ngõ phía Tây Thành phố. Một trong những tư liệu đáng chú ý được giới thiệu tại tọa đàm là chiếc mõ gỗ hiện đang được lưu giữ tại đình. Hiện vật được chế tác từ thân gỗ khoét rỗng, trên thân có khắc chữ Hán ghi ngày 15/6 năm Đinh Mùi, tương ứng năm 1907.

Đình An Lạc không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là nơi lưu trữ nhiều câu chuyện lịch sử

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Lộc - đại diện thuộc bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh, những thông tin chữ Hán trên thân mõ giúp xác định niên đại tuyệt đối của hiện vật. Đây là nguồn tư liệu quan trọng góp phần làm rõ thêm lịch sử hình thành và các giá trị được lưu giữ tại Đình An Lạc.

Hoàn thiện hồ sơ khoa học gắn với bảo tồn di tích

Bên cạnh việc bổ sung tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tọa đàm còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi đình. Qua đó, người dân địa phương có thêm kiến thức để hiểu và chung tay gìn giữ di sản.

Tọa đàm khoa học nhằm hoàn thiện hồ sơ để phát huy giá trị của Đình An Lạc trong giáo dục truyền thống tại thành phố

Trong bối cảnh phường An Lạc đang đô thị hóa nhanh, việc bảo tồn các công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Ông Lê Văn Thinh - Bí thư Đảng ủy phường An Lạc cho biết, phát triển đô thị phải gắn liền với gìn giữ văn hóa và bản sắc lịch sử địa phương. Trong đó, Đình An Lạc không chỉ là di tích tín ngưỡng mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng cho các thế hệ.

Từ những tư liệu và luận cứ khoa học được trao đổi tại tọa đàm, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xếp hạng di tích cấp thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các giải pháp bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, đồng thời phát huy giá trị của Đình An Lạc trong đời sống cộng đồng và hoạt động giáo dục truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh.



