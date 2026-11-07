Đình An Lạc hơn 170 năm tuổi: Chung tay gìn giữ di sản văn hóa

Đình An Lạc lưu giữ dấu ấn lịch sử hơn 170 năm

Cổng vào Đình An Lạc, di tích gắn liền với lịch sử địa phương hơn 170 năm

Tọa lạc tại số 289 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Đình An Lạc gắn liền với quá trình khai hoang, lập ấp của vùng đất Bình Chánh – Bình Tân cũ. Trải qua nhiều biến động lịch sử, ngôi đình vẫn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của người dân địa phương.

Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, vị thần được người dân tin tưởng là đấng bảo hộ, che chở cho cộng đồng, cầu mong cuộc sống bình an, sức khỏe và làm ăn thuận lợi. Một trong những dấu tích quan trọng còn được lưu giữ tại đây là đạo Sắc phong cổ có niên đại hơn 170 năm, gắn với lịch sử hình thành của ngôi đình.

Theo ký ức của những người gắn bó lâu năm, đình trước đây có kiến trúc khá đơn sơ, chủ yếu được dựng bằng vật liệu lá. Đến năm 1990, công trình mới được sửa sang, từng bước hình thành diện mạo như hiện nay.

Đình cũng đơn sơ dữ lắm, bằng lá chứ không phải ngói như bây giờ. Từ năm 1990 mới được sửa sang lại hình thành cho đến ngày hôm nay. Ông Tô Văn Nớp - Thành viên Hội Hương đình An Lạc



Bên cạnh giá trị lịch sử, các nghi lễ truyền thống tại đình vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ. Trong đó, lễ Kỳ Yên là dịp người dân dâng hương, cầu an cho toàn thể dân làng, gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống thuận lợi.

Đối với người dân địa phương, việc tham gia các nghi lễ không chỉ thể hiện niềm tin tín ngưỡng mà còn góp phần duy trì nếp sinh hoạt văn hóa và tình làng nghĩa xóm.

Đặc biệt, việc duy trì lễ Kỳ Yên còn thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ trong cộng đồng. Những nghi thức được gìn giữ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách người dân thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền hiền đã có công khai phá, xây dựng vùng đất.

Đình An Lạc gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng

Không gian thờ tự bên trong Đình An Lạc, lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa địa phương

Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, Đình An Lạc còn ghi dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng tại địa phương. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây từng là địa điểm hội họp, rèn luyện của lực lượng Thanh niên Tiền phong và Việt Minh, góp phần phục vụ hoạt động cách mạng.

Những dấu ấn này tạo nên giá trị lịch sử đặc biệt cho di tích, giúp Đình An Lạc trở thành một phần ký ức của vùng đất và cộng đồng dân cư qua nhiều thời kỳ.

Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, di tích không chỉ có ý nghĩa trong việc duy trì tín ngưỡng dân gian, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Vì vậy, công tác bảo tồn đình cần gắn với việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa trong đời sống hiện nay. Việc giới thiệu những câu chuyện về quá trình hình thành, hoạt động cách mạng và các nghi lễ truyền thống sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử địa phương.

Tiếp nối trách nhiệm gìn giữ di tích qua các thế hệ

Người dân địa phương duy trì nghi lễ truyền thống và gìn giữ giá trị di tích Đình An Lạc

Cùng với Hội Hương đình, người dân địa phương đang tiếp tục duy trì các hoạt động thờ cúng và nghi lễ truyền thống. Công việc gìn giữ ngôi đình cũng được trao truyền từ những người đi trước đến thế hệ kế tiếp.

Ông Hà Thành Lộc - người dân địa phương, cho biết ông ngoại mình từng đảm nhiệm vai trò chánh Hội Hương đình từ năm 1956. Sau khi các bậc cao niên qua đời, những thế hệ sau tiếp tục tham gia để duy trì hoạt động và bảo tồn di tích.

Đồng thời, sự gắn bó của người dân với đình qua các dịp lễ Kỳ Yên, dâng hương và sinh hoạt tín ngưỡng cho thấy di tích vẫn giữ vai trò nhất định trong đời sống cộng đồng.

Giữa quá trình đô thị hóa, Đình An Lạc không chỉ lưu giữ những dấu tích của một vùng đất hơn 170 năm lịch sử mà còn kết nối các thế hệ thông qua những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống cách mạng. Việc chung tay bảo tồn di tích vì thế không chỉ gìn giữ một công trình cổ, mà còn góp phần trao truyền ký ức lịch sử và bản sắc địa phương cho thế hệ mai sau.