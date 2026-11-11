Ngày 10/11, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC. Theo đó, sẽ có 10 địa điểm di tích, bảo tàng và vườn quốc gia được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026.

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là 1 địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh được miễn vé tham quan nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Danh sách các điểm đến mở cửa miễn phí cho công chúng dịp lễ này bao gồm Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) và di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi cũng áp dụng tại các khu bảo tồn thiên nhiên như Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng đối với Vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên, mức phí tham quan sẽ do chính quyền địa phương quyết định theo quy định hiện hành.

Các địa điểm được miễn phí tham quan ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Các địa điểm được áp dụng chính sách gồm:

1. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh);

2. Bảo tàng Hải Dương học (Khánh Hòa);

3. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội);

4. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên);

5. Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội);

6. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội);

7. Bảo tàng Yersin (Khánh Hòa);

8. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội);

9. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội);

10. Các vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), Tam Đảo (Phú Thọ), Yok Đôn (Đắk Lắk).

Quyết định này được Bộ Tài chính ban hành trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm lan tỏa các giá trị di sản và khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, bảo tồn bản sắc dân tộc. Việc mở cửa miễn phí các bảo tàng vào ngày 24/11 hằng năm là một trong những hoạt động trọng tâm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, dịp này nhiều nhà hát tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng áp dụng các chính sách ưu đãi, giảm giá và miễn phí vé đối với hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc.



