Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tiếp tục củng cố hợp tác song phương và thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Ông khẳng định, quan hệ Nga - Trung Quốc vẫn duy trì sức bền bất chấp những thay đổi của tình hình quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến sân bay Thâm Quyến tối 17/11/2026 (Ảnh: AP)

Đáp lại, ông Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác được hai nước ký kết cách đây 25 năm. Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục sát cánh vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về kinh tế, Tổng thống Nga cho biết, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỉ USD mỗi năm trong nhiều năm liên tiếp và dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2026.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 18/11/2026 (Ảnh: AP)

Hợp tác giữa hai nước cũng được mở rộng trong các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, giao thông vận tải và giáo dục. Ông Putin hoan nghênh việc triển khai chính sách miễn thị thực giữa Nga và Trung Quốc, cho biết lượng khách du lịch đã tăng 43%.



Hai nhà lãnh đạo cũng đã cùng phái đoàn hai nước dùng cơm trưa, bên lề hội nghị thượng đỉnh (Ảnh: AP)

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Thâm Quyến sau chuyến thăm Manila, Philippines - nơi ông đã có các cuộc gặp với những đồng minh chủ chốt trong khu vực.

Dự kiến, cả ba nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp bên lề vào ngày mai 19/11. Các chủ đề thảo luận có thể bao gồm cuộc xung đột tại Ucraina, tình hình Iran, cũng như các vấn đề nóng khác như thương mại, trí tuệ nhân tạo (A.I.) và vũ khí hạt nhân.



